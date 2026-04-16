"Про США треба забути". Хто має вести переговори по Україні

Пекка Товері каже, що причин залишати право рішення щодо головних питань саме за Штатами немає

Переговори з Росією за посередництва Сполучених Штатів Америки можуть бути лише марною втратою часу. Ключову роль у цьому процесі має взяти на себе Європа.

Таку думку депутат Європейського парламенту від Фінляндії Пекка Товері висловив "Телеграфу".

Венс (віце-президент США Джей Ді Венс, — ред.) та Трамп (президент США Дональд Трамп, — Ред.) не розуміють ні інтересів безпеки США, ні взагалі нічого. Нам слід просто забути про Сполучені Штати каже він.

Товері зазначив, що люди, яких американська сторона відправляє на переговори, або близькі до позиції Москви, або ж не мають належного уявлення про ситуацію та загалом про Росію та Україну.

Переговори з Росією за посередництва Сполучених Штатів – це повна втрата часу сказав співрозмовник.

Депутат нагадав, що саме Європа фактично нестиме основне навантаження — як фінансове, так і політичне. А тому немає жодних причин залишати право рішення щодо ключових питань саме за Штатами.

По суті, ми платитимемо за все. Україна потребує гарантій безпеки, які Сполучені Штати надавати не збираються. Коли дійде до відновлення після війни, ми повинні використовувати російські заморожені активи. Але, звісно, знадобиться більше, ніж це. Чому ми повинні дозволяти Сполученим Штатам приймати рішення щодо ключових питань, якщо саме нам нести основні витрати та відповідальність? пояснив Товері.

Відповідаючи на запитання щодо можливого виходу США з переговорного процесу влітку, депутат сказав, що Європі необхідно визначити свій механізм дій.

Я сказав би, що нам треба сісти разом: ЄС, Великобританія, можливо, Канада та Норвегія. Створити механізм. Визначити, хто вестиме переговори. Йдеться про тих, хто краще розуміє Росію та Україну. Далі сформувати переговорну команду, яка представляє усі союзні країни. пояснив він.

Тобто має бути визначена єдина переговорна структура союзників України та представник або спецпосланець, який уповноважений вести діалог з російською стороною.

