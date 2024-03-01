Осталось три дня: когда и как передать показания электроэнергии

Главное, не передать лишнего, чтобы не было дополнительных начислений

В Украине продолжается передача показаний счетчиков электроэнергии. Данные требовалось начать передавать с 28 февраля и до 3 марта, в таком случае они будут начислены на 1 марта. Если показание передать позже, рассчитают по среднесуточному объему потребления.

Портал "Мегаватт" отмечает, что проще всего передавать показания однотарифных приборов учета. Нужно передать цифры на табло коме. Для того чтобы посчитать, сколько использовали кВт, от текущего значения вычитают предыдущее.

Как передать показание двухтарифного счетчика

Двухтарифный счетчик считает свет днем и ночью. Дневная зона оплачивается в полной стоимости и длится с семи утра до 23 вечера, ночная зона – другие часы и обходится в половину дешевле.

Следует узнать, каким образом маркируются дневная и ночная зона. Это должно быть указано в инструкции к прибору, однако чаще всего обозначен Т1 — дневной тариф Т2 — ночной тариф. Каждое количество киловатт, потребленных в рамках тарифа, записывается отдельно. В расчет берутся цифры расположенные перед запятой без нулей впереди.

Как передать показания трехзонного счетчика

Ситуация с этим счетчиком почти такая же, как с предыдущим, только здесь три зоны вместо двух. Пиковая нагрузка с коэффициентом 1,5 считается в два временных промежутка с 8 до 11 утра и с 20 до 22 вечера. Полупик, оплачиваемый с обычной стоимостью, считается с 7 до 8 утра, с 11 дня до 20 вечера и с 22 до 23. Период с 23 до 7 утра считается с коэффициентом 0 и 4. Обозначения здесь могут выглядеть также:

Т1 на пиковое время

Т2 на полупиковое время

Т3 ночью.

Записывать показания нужно отдельно для каждой зоны. Аналогично используются только цифры, расположенные к запятой без нулей впереди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно передавать показания счетчиков воды. Если прибор учета имеет дефекты, его могут вынудить заменить. Поверку часто не проходят счетчики старше 12 лет.