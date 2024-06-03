Ждать нового повышения? В Минэнерго объяснили, почему действующий тариф на свет не спасет от отключений и какова рыночная цена

Рыночная стоимость выше едва ли не вдвое

В Украине с 1 июня повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. По ее словам, рыночная стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн.

"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями — "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн", — заявила заместитель министра.

При этом, по ее словам, дополнительные средства, которые получат энергетики путем повышения тарифа на электроэнергию для населения, будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственного поколения.

"Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную во времена Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию. Повышение тарифа – это вынужденный шаг, единственная причина которого – это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов", – подчеркнула Гринчук.

Она напомнила, что из-за масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры после 22 марта 2024 года Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго".

В заключение Гринчук отметила, что лето будет сложным периодом, ведь значительный объем генерации поврежден или полностью уничтожен, и нужно определенное время на восстановление.

"Благодаря своевременному повышению тарифа, а также помощи международных партнеров, энергетики имеют возможность максимально подготовить систему к зиме. Ремонтная кампания продолжается 24/7, энергетики работают круглосуточно. Это дает нам надежду, что осенью и зимой ситуация изменится к лучшему", – отметила заместитель министра.

Напомним, в конце мая "Телеграфу" удалось пообщаться с председателем правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Он рассказал немало важной и интересной информации эксклюзивно для наших читателей. Полную версию интервью читайте в материале: Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы