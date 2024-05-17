Тарифы на свет повысятся уже 1 июня, — нардеп

На электрогенерацию в Украине повлияли несколько факторов

Возврат к графикам отключения электроэнергии в мае вполне логичен и понятен, а тарифы на свет, вероятно, возрастут уже с 1 июня. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

У многих украинцев встал вопрос, почему отключения света начались только в мае, учитывая, что масштабные обстрелы энергообъектов (по крайней мере, официально) были более месяца назад.

– Прохладная майская погода заставила многих украинцев использовать для отопления электроприборы. В целом по стране более чем на 1000 мВт выросло потребление электроэнергии. Второй фактор — атомные электростанции снизили производство где-то на 500 мВт. Раньше они работали практически на максимуме своих мощностей, сейчас им нужно будет проводить, в том числе, регламентные ремонтные работы, — отмечает Нагорняк.

По словам народного депутата, в ближайшие дни ситуация должна улучшиться, но не в вечерние пики. Даже импорт электричества пока не перекрывает недостаток. Глобально стоит большая задача по восстановлению собственной генерации.

– Сейчас идут переговоры с западными финансовыми институтами относительно кредитов на восстановление генерации. Очевидно, это не скорый процесс. И, скажем откровенно, кроме денег на возобновление энергообъектов нужно немало времени, – объясняет Нагорняк.

Нардеп рассказал, что в настоящее время в Кабмине идут активные обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения.

– В январе, в интервью вашему изданию я прогнозировал, что стоимость электричества для населения в этом году вырастет вдвое.

Об уникальной ситуации в энергетике и неизбежности роста тарифов на электроэнергию читайте в материале "Телеграфа": Тарифы на электричество вырастут вдвое уже в этом году, а блекаутов удалось избежать по одной причине, — нардеп

Сейчас в Кабмине идут активные обсуждения, чтобы поднять тарифы с 1 июня до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Вероятно, такое решение будет принято. Но важно заметить, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а именно развитию генерации. Энергоатом ежегодно дотирует население около 100 млрд грн, Укргидроэнерго — около 25 млрд грн. Средства, полученные от повышения тарифов, будут аккумулированы на восстановление мощностей Укргидроэнерго и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Собственное поколение для нас сейчас очень важно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что у Зеленского рассказали, как будут спасать энергетику после уничтожения Трипольской ТЭС