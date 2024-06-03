Отключили свет: в Каменце-Подольском люди застряли на высоком аттракционе (видео)

В городе начались отключения электроэнергии

В Каменце-Подольском (Хмельницкая область) из-за отсутствия света, которое, вероятно, произошло в связи с аварийными отключениями, действующими по всей Украине 3 июня, люди застряли на аттракционе в парке развлечений. В этот момент они находились на высоте нескольких метров над землей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их информации, инцидент произошел, когда в городе начались отключения электроэнергии. Люди зависли над землей на обездвиженном аттракционе.

К счастью, по словам очевидцев, вскоре заработал генератор и качели запитали от него. Людей уже спустили на землю. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Отметим, 3 июня по всей Украине введены лимиты на потребление электроэнергии. В случае, если регион превышает их, то в нем могут начаться аварийные почасовые отключения.

Ранее независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала в интервью "Телеграфу", когда графики отключения света в Украине станут более жесткими и почему. По ее словам, сейчас ситуация хуже, нежели зимой 2024 года. Нужно быть готовыми к тому, что за сутки суммарно может быть всего 4 часа со светом.