Львов без света: как будут выключать электроэнергию сегодня (графики)

4 июня свет будут выключать в течение суток

Во вторник, 4 июня, во Львове и области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ограничения возможны с 00:00 до 24:00.

Они вводятся по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины. "Телеграф" публикует графики отключений электроэнергии во Львове и области.

Так, во вторник, 4 июня, отключения могут происходить в течение суток и распространяться на разных потребителей.

В графиках отключений для каждой группы, которых на Львовщине шесть, указан день и ориентировочное время отключения.

Заметим, что графики почасовых отключений могут применяться не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время отключений или выключать не всех.

Также узнать свою группу можно с помощью:

сайта "Львовоблэнерго" (раздел "Почему нет света");

чат-боту "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

чат-боту "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ранее "Телеграф" писал, что энергетики объяснили, почему у вас нет света, а в домах рядом есть.