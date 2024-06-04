Львов без света: как будут выключать электроэнергию сегодня (графики)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
4 июня свет будут выключать в течение суток
Во вторник, 4 июня, во Львове и области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ограничения возможны с 00:00 до 24:00.
Они вводятся по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины. "Телеграф" публикует графики отключений электроэнергии во Львове и области.
Так, во вторник, 4 июня, отключения могут происходить в течение суток и распространяться на разных потребителей.
В графиках отключений для каждой группы, которых на Львовщине шесть, указан день и ориентировочное время отключения.
Заметим, что графики почасовых отключений могут применяться не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время отключений или выключать не всех.
Также узнать свою группу можно с помощью:
- сайта "Львовоблэнерго" (раздел "Почему нет света");
- чат-боту "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- чат-боту "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Ранее "Телеграф" писал, что энергетики объяснили, почему у вас нет света, а в домах рядом есть.