Повестка от ТЦК по почте. Что нужно знать и какие есть "подводные камни"

Наказание за неявку по повестке можно оспорить, но только по одной причине

С четверга, 4 июля, Житомирский горсовет начал рассылку повесток военнообязанным рекомендованными письмами, пригрозив обращением в полицию в случае их получать. Но как объяснили "Телеграфу" юристы, до 16 июля подобная рассылка прямо запрещена Постановлением Кабинета министров, отводящему 60 дней для уточнения своих контактных данных.

"Телеграф" решил разобраться, каким образом будет происходить рассылка подобных писем с 16 июля, что нужно знать о процессе их доставки. И как оказалось, в будущем процессе доставки повесток военнообязанным украинцам масса "подводных камней".

Нужен почтовый ящик

Как сообщили "Телеграфу" в "Укрпочте", пока никакого договора на доставку повесток почтой они не заключали, если же это произойдет, их отправка будет осуществляться в соответствии с Правилами предоставления почтовых услуг.

Так, пунктами 33-36 и 38 Правил регулируются оформление писем, в том числе рекомендованных, которыми, собственно, и планируется рассылать повестки с требованием явиться в ТЦК.

Отличие рекомендованных писем от обычных в том, что получатель должен подтвердить получение письма или оно может быть вручено совершеннолетнему члену семьи, проживающему с адресатом. Если вручить его не удалось, получатель должен информироваться о направлении ему письма, например, оставлением сообщения в почтовом ящике (пункт 86). При этом согласно пункту 76 получатель должен обеспечить условия для вручения ему письма, проще говоря, иметь почтовый ящик, в противном случае почта может отказаться доставлять ему почтовые сообщения.

То есть можно подумать, что необходимым условием получения рекомендованного письма с повесткой в ТЦК может стать расписка в его получении, то есть можно просто избегать этого. Но на деле все не так просто.

Не расписался в получении – все равно получил

Принятый 11 апреля Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" подкорректировал правила доставки документов от ТЦК почтой. Так, его статья 27 считает днем вручения требования:

день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения.

Таким образом, если по каким-то вполне объективным причинам военнообязанный не получил по почте документ — требование или повестку, например, по причине отсутствия того же почтового ящика или графика работы, в ТЦК могут счесть его уклоняющимся от явки по повестке.

Спустя 10 дней после вручения требования запускается механизм штрафных санкций, например, штраф от 17 000 гривен, лишение водительских прав и прочее.

"Подводные камни"

Согласно статье 22 принятого закона уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, признаются:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

В случае неприбытия гражданин обязан не позднее трех суток от указанной повестке даты прибыть в ТЦК и сообщить о причинах неявки и с подтвержденными документами от государственных органов, учреждений и организаций. Впрочем, закон прописывает и возможность информирования ТЦК любым другим способом. Как бы то ни было, после извещения об объективном характере своего отсутствия, он будет обязан явиться в ТЦК не позднее чем через 7 дней.

При этом юристы особо отмечают, что важно юридически грамотное оформление самой повестки, что определяется пунктом 34 Постановления Кабинета министров Украины №560 от 16 мая. Так, им прямо прописываются требования к срокам отправки повестки и времени явки по ней – почтовое отправление должно быть направлено не позднее следующего дня после ее подписи. Дата же явки в ТЦК не может быть ранее 14 дня после подписи повестки.

Иначе говоря, по закону подписанную 1 августа повестку "Укрпошта" должна направить по адресу не позднее 2 августа, а дата явки в ТЦК не может быть ранее 15 августа. Если эти правила не соблюдаются, повестка считается направленной с нарушениями и наложенное за неявку по ней наказание можно оспорить в суде, говорят юристы.

"Если повестка не соответствует форме и содержанию, определенному статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке", и была направлена ​​неправильно согласно пункту 34 Постановления Кабинета Министров Украины №560, то если вы не явились в военкомат (проигнорировали такую ​​повестку), привлечение к ответственности невозможно. Если же военкомат и все же составит постановление о привлечении к ответственности, его можно обжаловать в судебном порядке.", — подчеркнула "Телеграфу" адвокат по военным делам адвокатского объединения "Актум" Татьяна Лебедева.

Если же подобную повестку получил военнообязанный, который не обновил свои данные по закону, его не могут оштрафовать на 17 000- 25 500 гривен по статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Повестки почтой – как это будет работать?

Согласно и Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" и Постановлению КМУ №560, механизм отправки писем от ТЦК почтой заработает именно после 16 июля. И он может выглядеть одним из двух указанных способов:

с истечением 60 дней которые закон отдает на уточнение своих данных, тех, кто не обновил свои данные в ТЦК или "Резерве+" будут считаться уклонистами и попадут в базы розыска. На основании этого их могут задерживать патрули из сотрудников ТЦК и Нацполиции, а в случае невозможности этого – направлять по последнему известному адресу требование явиться в ТЦК в течение 10 суток, если военнообязанный проигнорирует его, Территориальный центр комплектования может подать в суд на ограничение права на вождение авто уклонистом;

перед внесением военнообязанного в розыск, ему может быть направлена повестка с рекомендованным письмом явиться в ТЦК на уточнение данных. Лишь после невозможности ее вручения запускается механизм внесения в базу с последующим порядком действий, указанным в способе №1 с направлением требования от ТЦК.

Как пояснила "Телеграфу" адвокат по военным делам адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко, неявка по повестке дает основания для ТЦК и СП считать военнообязанного "уклонистом" и подавать в розыск с целью административного задержания и доставки в ТЦК и СП.

"В случае невозможности разыскать человека и осуществить административное задержание, будет направляться еще один документ "требование" с целью в течение 10 календарных дней явиться в ТЦК и СП. Игнорирование такого требования влечет за собой обращение ТЦК и СП в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации. И водительские права будут считаться недействительными до посещения ТЦК и СП", — подчеркнула Елена Хоменко.

Тем временем ужесточаются требования к профессиям, которые дают право на отсрочку от мобилизации. Так, уже осенью мужчины, вступающие на учебу в аспирантуру, дающую право на отсрочку, должны будут пройти тестирование по английскому и украинскому языкам, что позволит выявить хотя бы часть тех мужчин, которые просто хотят избежать мобилизации.