Угрозы крупными доначислениями фигурируют в уголовных делах в двух областях

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По состоянию на 6 ноября 2026 года "Газмережі" еще не проводили централизованный аудит обоснованности доначислений бытовым потребителям. Первую проверку филиалов планировали начать примерно в середине ноября.

О сроках аудита "Телеграф" узнал из ответа компании на запрос редакции после расследования о возможном вымогательстве денег при проверках газового оборудования. Детальнее читайте в материале "Кто проверит проверяющих: как в "Газсетях" реагируют на коррупционные скандалы и огромные доначисления украинцам".

Какими суммами угрожали потребителям

В Киевской области двое работников "Газмереж", по версии следствия, пригрозили женщине доначислением в 500 тыс. грн из-за якобы неисправного счетчика. Взамен ей предложили заплатить 3 тыс. долларов, чтобы избежать оформления нарушения и отключения газа.

В Хмельницкой области, согласно материалам уголовного дела, женщине якобы предложили передать 12 тыс. грн вместо доначисления в 120 тыс. грн. Запрошенная сумма составляла 10% от той, которой ей угрожали. Такой разрыв в суммах показывает, как угроза крупного счета может стать способом давления на потребителя.

Что проверят в филиалах "Газмереж"

Внутренние планы аудита на 2026 и 2027 годы предусматривают проверку финансово-хозяйственной деятельности филиалов с учетом рисков. В ее рамках оценят, насколько обоснованно филиалы рассчитывают суммы к доплате.

Оценку обоснованности доначислений включили во внутренние планы аудита на 2026 и 2027 годы Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

После расследования редакция спросила у компании, сколько раз бытовым потребителям выставляли счета с доначислениями свыше 100 тыс. грн.

"Сейчас Общество не может предоставить обобщенные количественные данные о случаях доначислений бытовым потребителям на сумму свыше 100 000 грн в 2025-2026 годах", – пояснила председатель правления "Газмереж" Людмила Киндер.

Отметим, отсутствие централизованного аудита не означает автоматически, что все доначисления незаконные или что у компании нет других механизмов их проверки. Однако при таких масштабах деятельности это оставляет существенный вопрос относительно качества контроля. Ведь при выставлении счета на тысячи гривен должен действовать прозрачный и независимый от человеческого фактора механизм его проверки.

На каком основании доначисляют плату за газ

НКРЭКУ разъясняет, что при обнаружении признаков нарушения, например повреждения счетчика или вмешательства в его работу, представитель оператора составляет акт на месте. Именно этот документ служит основанием для расчета объема газа, который из-за нарушения не учли или учли лишь частично.

Потребитель вправе снимать проверку на фото и видео. При признаках вмешательства в работу счетчика он может инициировать экспертизу, а при признаках повреждения без вмешательства – внеочередную или экспертную поверку. Если назначена такая процедура, объем неучтенного газа до получения результатов не рассчитывают.

Как сообщал "Телеграф", цель поверки газового счётчика – установить, насколько точно он работает; расходы на демонтаж, проверку и монтаж бытового прибора несёт оператор газораспределительной сети. Детальнее читайте в материале о правилах поверки.