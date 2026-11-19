Центр гуманитарного разминирования через суд требует вернуть средства по трем договорам

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В 2024–2026 годах на гуманитарное разминирование в Украине заложили 8 млрд грн. Из этой суммы правительство направило 4,55 млрд грн на другие программы, а по состоянию на октябрь 2026 года фактически профинансировало 2,54 млрд грн. Центр гуманитарного разминирования (ЦГР) не имеет права проверять качество работ в поле.

Эти суммы назвал директор ЦГР Владимир Байда в ответе на запрос "Телеграфа" о расходах по программе Ukraine Facility. В 2025 году операторы разминирования получили 712,88 млн грн, а в 2026 году – 650 млн грн по состоянию на октябрь.

Подробнее читайте в материале: "Сотни миллионов за "разминирование" пшеницы: как окружение экс-нардепа Ефимова вышло на рынок подрядов и заинтересовало следователей"

Сотрудники ЦГР не осматривают участки перед подписанием актов: учреждение не прошло аккредитацию в Национальном агентстве по аккредитации Украины. Инспектировать поля уполномочен только Центр противоминной деятельности Минобороны. ЦГР получает бухгалтерские акты и сертификат, а затем открывает подрядчику доступ к средствам на эскроу-счете.

Подрядчик получает доступ к средствам на эскроу-счете после подачи актов и сертификата Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

ЦГР не проводил служебных расследований в отношении должностных лиц, заверявших акты фигурантов уголовных производств. Из-за вероятной подделки документов Центр требует взыскать в общей сложности 31,5 млн грн с "Украинского агентства разминирования" и "Международной службы разминирования".

В Николаевской области также раскрыли циничную схему "разминирования" на 49 млн: на поля с пшеницей подкладывали муляжи.