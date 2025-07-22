Дело НАБУ не имеет политического подтекста. Речь идет о нейтрализации влияния ФСБ на Бюро, - эксперт

Антикоррупционная система в ее нынешнем виде не работает, подчеркивает политолог

Дело о сотрудничестве ряда должностных лиц НАБУ с Россией не имеет политического подтекста — речь идет о разоблачении государственной измены, торговли с врагом и деятельности в интересах РФ. То есть о нейтрализации влияния ФСБ РФ на Бюро. Об этом пишет политолог, военный Кирилл Сазонов , комментируя последнюю спецоперацию СБУ и Офиса генпрокурора.

Эксперт считает, что по результатам расследования НАБУ нуждается в очищении. «Обнаруженные факты очень конкретны. Обвинения – серьезные. Очевидно, что дело с госизменой в НАБУ — не политическое, как бы кто-то ни хотел прикрутить сюда политику. Расследование было совместной работой СБУ и Офиса генерального прокурора, а подозрение детективам НАБУ подписал сам генпрокурор», — подчеркивает Сазонов.

Политолог подчеркивает, что антикоррупционная система в ее нынешнем виде не работает. «Речь идет о связях с РФ топ-чиновников Бюро и о прямых агентах ФСБ в НАБУ. Общество должно отреагировать на этот НАБУгейт. Свое слово должно сказать и ВСК, созданная в Верховной Раде, расследующая эффективность работы антикоррупционных органов. Всех работников НАБУ нужно проверить на предмет работы на РФ, а также запретить выезд из страны», — пишет эксперт.

По его словам, уже в работу включилось немало "защитников НАБУ", однако их попытки перевести разговор на юридические тонкости он считает странными, когда речь идет о работе на Россию.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и ОГП провели масштабную спецоперацию, разоблачив ряд работников НАБУ относительно связей с Россией. Так, по данным следствия, один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов организовал незаконную торговлю со страной-агрессором.