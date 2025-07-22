Справа НАБУ не має політичного підтексту. Мова йде про нейтралізацію впливу ФСБ на Бюро, — експерт

Антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює, наголошує політолог

Справа про співпрацю низки посадовців НАБУ з Росією не має політичного підтексту — мова йде викриття державної зради, торгівлі з ворогом та діяльності в інтересах РФ. Тобто про нейтралізацію впливу ФСБ РФ на Бюро. Про це пише політолог, військовий Кирило Сазонов , коментуючи останню спецоперацію СБУ та Офісу генпрокурора.

Експерт вважає, що за результатами розслідування НАБУ потребує очищення. «Виявлені факти дуже конкретні. Обвинувачення — серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою в НАБУ — не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Розслідування було спільною роботою СБУ та Офісу генерального прокурора, а підозру детективам НАБУ підписав сам генпрокурор», — акцентує Сазонов.

Політолог підкреслює, що антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює. «Мова йде про зв’язки з РФ топпосадовців Бюро та про прямих агентів ФСБ у НАБУ. Суспільство має відреагувати на цей “НАБУгейт”. Своє слово має сказати і ТСК, створена у Верховній Раді, яка розслідує ефективність роботи антикорупційних органів. Всіх працівників НАБУ треба перевірити на предмет роботи на РФ, а також заборонити виїзд з країни», — пише експерт.

За його словами, наразі вже в роботу включилося чимало “захисників НАБУ”, однак їхні спроби перевести розмову на юридичні тонкощі він вважає дивними, коли йдеться про роботу на Росію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ та ОГП провели масштабну спецоперацію, викривши низку працівників НАБУ щодо зв’язків із Росією. Так, за даними слідства, один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов організував незаконну торгівлю з країною-агресором.