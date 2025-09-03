Вейперов будут карать по закону Рады: как накажут любителей никотина и пара
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях на рынке электронных сигарет. Он, в частности, запрещает так называемые смеси для приготовления жидкостей, которые используют в вейпах.
"Телеграф" разобрался в том, что запретили в Украине и почему.
Рада запретила парить в тени
Речь о законе "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Он среди прочего, запрещает в Украине так называемые "самозамесы" — смеси для изготовления жидкостей, которые заливают в вейпы.
Тут стоит отметить, что формально с июля 2024 в Украине полностью запрещены производство, импорт и продажа ароматизированных вейпов. Однако на практике, как пижет журналист Плинский, рынок только растет: магазины с "электронками" появляются даже в центре Киева, а теневой оборот достигает миллиардов.
По оценкам Growford Institute, государство ежегодно недополучает до 5 миллиардов гривен из-за нелегального обращения жидкостей для электронных сигарет.
Что оказалось под запретом:
- "самозамесы" — жидкости, которые пользователи смешивают самостоятельно и заливают в вейпы;
- любое бесплатное распространение никотина;
- схемы с продажей "конструкторов" и "подарочных наборов".
В чем замес с самозамесами
Как уже было сказано, одной из самых распространенных схем в Украине сейчас является продажа так называемых "конструкторов". Иногда официально покупатель платит только за легальный ингредиент, а остальное добавляют как "подарок".
"Телеграф" решил разобраться в том, как это работает. Спустя 1 секунду поиска в интернете, на первой же странице в Google можно найти целый ряд крупных интернет-магазинов, которые торгуют наборами для самозамесов.
Грубо говоря, это ингредиенты для самостоятельного приготовления жидкости для электронных сигарет путем смешивания базовых компонентов, таких как пропиленгликоль (PG), глицерин (VG), ароматизаторы и, при необходимости, никотин.
На первом же сайте можно купить все для этого, включая никотин, тару, глицерин, мерные приборы и так далее. В ассортименте даже жидкий изолят CBD представляет собой концентрированную форму каннабидиола.
Однако наборы для самозамесов до сих пор также можно приобрести и в обычных оффлайн-магазинах, в том числе и в Киеве.
Как будут наказывать нарушителей
Отныне законом запрещается даже бесплатное распространение никотина или жидкостей для вейпов, отдельно или в наборах. За нарушение — штраф в размере 200% стоимости товара, но не менее 24 тысяч гривен.
