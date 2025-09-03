Вейперов будут карать по закону Рады: как накажут любителей никотина и пара

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях на рынке электронных сигарет. Он, в частности, запрещает так называемые смеси для приготовления жидкостей, которые используют в вейпах.

"Телеграф" разобрался в том, что запретили в Украине и почему.

Рада запретила парить в тени

Речь о законе "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Он среди прочего, запрещает в Украине так называемые "самозамесы" — смеси для изготовления жидкостей, которые заливают в вейпы.

Тут стоит отметить, что формально с июля 2024 в Украине полностью запрещены производство, импорт и продажа ароматизированных вейпов. Однако на практике, как пижет журналист Плинский, рынок только растет: магазины с "электронками" появляются даже в центре Киева, а теневой оборот достигает миллиардов.

По оценкам Growford Institute, государство ежегодно недополучает до 5 миллиардов гривен из-за нелегального обращения жидкостей для электронных сигарет.

Что оказалось под запретом:

"самозамесы" — жидкости, которые пользователи смешивают самостоятельно и заливают в вейпы;

любое бесплатное распространение никотина;

схемы с продажей "конструкторов" и "подарочных наборов".

В чем замес с самозамесами

Как уже было сказано, одной из самых распространенных схем в Украине сейчас является продажа так называемых "конструкторов". Иногда официально покупатель платит только за легальный ингредиент, а остальное добавляют как "подарок".

"Телеграф" решил разобраться в том, как это работает. Спустя 1 секунду поиска в интернете, на первой же странице в Google можно найти целый ряд крупных интернет-магазинов, которые торгуют наборами для самозамесов.

Грубо говоря, это ингредиенты для самостоятельного приготовления жидкости для электронных ​сигарет​ путем смешивания базовых компонентов, таких как пропиленгликоль ‌(PG),‌ глицерин (VG), ароматизаторы и, при необходимости, никотин.

На первом же сайте можно купить все для этого, включая никотин, тару, глицерин, мерные приборы и так далее. В ассортименте даже жидкий изолят ​CBD​ представляет собой ‌концентрированную‌ форму каннабидиола.

Наборы для самозамесов в украинских интренет-магазинах з

Однако наборы для самозамесов до сих пор также можно приобрести и в обычных оффлайн-магазинах, в том числе и в Киеве.

Один из магазинов в Киеве, который торгует наборами для самозамесов

Как будут наказывать нарушителей

Отныне законом запрещается даже бесплатное распространение никотина или жидкостей для вейпов, отдельно или в наборах. За нарушение — штраф в размере 200% стоимости товара, но не менее 24 тысяч гривен.

