Вейперів будуть карати за законом Ради: як покарають любителів нікотину та пари

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо змін на ринку електронних сигарет. Він, зокрема, забороняє так звані суміші для приготування рідин, які використовують у вейпах.

"Телеграф" розібрався в тому, що заборонили в Україні та чому.

Рада заборонила парити в тіні

Мова про закон "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Він серед іншого забороняє в Україні так звані "самозаміси" — суміші для виготовлення рідин, які заливають у вейпи.

Тут варто зазначити, що формально з липня 2024 року в Україні повністю заборонено виробництво, імпорт та продаж ароматизованих вейпів. Однак на практиці, як пише журналіст Плінський, ринок тільки зростає: магазини з "електронками" з’являються навіть у центрі Києва, а тіньовий оборот сягає мільярдів.

За оцінками Growford Institute, держава щороку недоотримує до 5 мільярдів гривень через нелегальне обіг рідин для електронних сигарет.

Що виявилося під забороною:

"самозаміси" — рідини, які користувачі змішують самостійно та заливають у вейпи;

будь-яке безкоштовне розповсюдження нікотину;

схеми з продажем "конструкторів" та "подарункових наборів".

У чому заміс із самозамісами

Як уже було сказано, однією з найпоширеніших схем в Україні зараз є продаж так званих "конструкторів". Іноді офіційно покупець платить лише за легальний інгредієнт, а решту додають як "подарунок".

"Телеграф" вирішив розібратися в тому, як це працює. Через 1 секунду пошуку в інтернеті, на першій сторінці в Google можна знайти цілий ряд великих інтернет-магазинів, які торгують наборами для самозамісів.

Грубо кажучи, це інгредієнти для самостійного приготування рідини для електронних сигарет шляхом змішування базових компонентів, таких як пропіленгліколь (PG), гліцерин (VG), ароматизатори і, при необхідності, нікотин.

На першому сайті можна купити все для цього, включаючи нікотин, тару, гліцерин, мірні прилади і так далі. В асортименті навіть рідкий ізолят CBD являє собою "концентровану" форму канабідіолу.

Набори для самозамішування в українських інтернет-магазинах

Однак набори для самозамісу досі також можна придбати і у звичайних офлайн-магазинах, у тому числі й у Києві.

Один із магазинів у Києві, який торгує наборами для самозамісів

Як каратимуть порушників

Відтепер законом забороняється навіть безкоштовне розповсюдження нікотину або рідин для вейпів окремо або в наборах. За порушення — штраф у розмірі 200% вартості товару, але не менше 24 тисяч гривень.

