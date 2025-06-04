На одной из улиц Киева запретили парковку: что изменилось для водителей (карта)

На дороге установили новые знаки

В Дарницком районе Киева изменили схему организации дорожного движения – на части улицы Александра Кошица теперь запрещено парковаться. Решение было принято для уменьшения пробок и улучшения проезда через загруженный перекресток.

Об этом рассказала корреспондентка телеканала "Киев24". Как сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), изменения касаются нечетной стороны улицы Кошица — от перекрестка с улицей Драгоманова до дома №7.

Теперь там действует знак "Остановка запрещена" с уточнением — ограничение распространяется на участок протяженностью 150 метров.

"На перекрестке Кошица-Драгоманова работает светофор, но в направлении улицы Ревуцкого — только одна полоса для движения. Из-за запаркованных вдоль дороги авто проезд был затруднен, что создавало пробки и опасность для участников движения", — пояснили в ЦОДД.

По словам специалистов, сама улица неширока — имеет две полосы в одну сторону и одну в противоположной. Но одну из полос водители часто использовали для стоянки, что и послужило причиной перемен.

Новая схема организации дорожного движения по улице Александра Кошица

Хотя новые дорожные знаки уже установлены, на участке по-прежнему стоит несколько автомобилей. Вероятно, большинство из них припарковано еще с вечера. В районе много жилых домов, и жители часто оставляют авто прямо на обочине из-за нехватки паркомест, рассказывает корреспондентка с места.

Контроль за соблюдением новых правил – это зона ответственности инспекторов по парковке. А задача ЦОДД только ввести схему и проинформировать водителей.

Ранее "Телеграф" писал, что до конца лета ограничат движение на одной из главных улиц Киева. Движение по улице будут перекрывать частично.