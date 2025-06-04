На одной из улиц Киева запретили парковку: что изменилось для водителей (карта)
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На дороге установили новые знаки
В Дарницком районе Киева изменили схему организации дорожного движения – на части улицы Александра Кошица теперь запрещено парковаться. Решение было принято для уменьшения пробок и улучшения проезда через загруженный перекресток.
Об этом рассказала корреспондентка телеканала "Киев24". Как сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), изменения касаются нечетной стороны улицы Кошица — от перекрестка с улицей Драгоманова до дома №7.
Теперь там действует знак "Остановка запрещена" с уточнением — ограничение распространяется на участок протяженностью 150 метров.
"На перекрестке Кошица-Драгоманова работает светофор, но в направлении улицы Ревуцкого — только одна полоса для движения. Из-за запаркованных вдоль дороги авто проезд был затруднен, что создавало пробки и опасность для участников движения", — пояснили в ЦОДД.
По словам специалистов, сама улица неширока — имеет две полосы в одну сторону и одну в противоположной. Но одну из полос водители часто использовали для стоянки, что и послужило причиной перемен.
Хотя новые дорожные знаки уже установлены, на участке по-прежнему стоит несколько автомобилей. Вероятно, большинство из них припарковано еще с вечера. В районе много жилых домов, и жители часто оставляют авто прямо на обочине из-за нехватки паркомест, рассказывает корреспондентка с места.
Контроль за соблюдением новых правил – это зона ответственности инспекторов по парковке. А задача ЦОДД только ввести схему и проинформировать водителей.
Ранее "Телеграф" писал, что до конца лета ограничат движение на одной из главных улиц Киева. Движение по улице будут перекрывать частично.