Рада запретила церкви, связанные с РФ: закроют ли теперь храмы УПЦ МП

УПЦ МП неоднократно заявляла о якобы разрыве связей с Москвой

Верховная Рада Украины 20 августа приняла закон о запрете деятельности церквей, связанных с Россией, который некоторые могли воспринять как "запрет УПЦ МП". Соответственно, многих сейчас интересует вопрос, закроют ли храмы данной церкви.

"Телеграф" разобрался в этом вопросе. Прежде всего стоит объяснить, что данный закон не является прямым запретом УПЦ МП. Действительно, закон может сделать невозможным деятельность УПЦ МП, а соответственно и "закрыть" храмы, однако в первую очередь его нормы направлены против РПЦ в Украине.

Также закон запрещает деятельность церквей, связанных с РФ. Однако законодатели дают этим общинам 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ и доказать это.

Сама же УПЦ МП неоднократно заявляла о якобы разрыве связей с Москвой. В таком случае, ей останется только доказать это в течение 9 месяцев. Если экспертиза не найдет никаких связей с РФ у церкви, которую подозревают в них, то и запрета никакого не будет. А соответственно, и храмы УПЦ МП никто закрывать не будет.

Напомним, что "Телеграф" ранее детально рассказывал о том, как будет работать закон о запрете деятельности церквей, связанных с Россией.