Рада запретила деятельность церквей, связанных с Россией: кто был за, а кто защищал УПЦ МП (фамилии)

Верховная Рада Украины приняла в целом доработанный законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ. Некоторые в народе еще называют этот документ "о запрете УПЦ МП".

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Во втором чтении "За" отдали свои голоса 265 народных избранников.

Голоса распределились следующим образом:

СН – 173;

ЕС – 25;

"Батькивщина" – 17;

"Платформа за жизнь и мир" – 1;

"За будущее" – 9;

"Голос" – 18;

"Доверие" – 11;

"Восстановление Украины" – 0;

внефракционные – 11.

Кто был против

4 нардепа от СН (Брагар, Культенко, Литвиненко Халимон);

17 нардепов от "Платформы за жизнь и мир" (все кроме Загороднего — Бойко, Борт, Дунаев, Йофе, Кальцев, Качный, Колтунович, Ларин, Левочкин, Макаренко, Мамка, Мамоян, Папиев, Пузанов, Скорик, Суркис, Черный);

7 от "Восстановления Украины" (Бурмич, Гунько, Мороз, Лукашов, Шевченко, Яковенко, Дмитрук);

1 внефракционный депутат (Гриб);

Кто воздержался

3 нардепа от СН (Коптелов, Мазурашу, Чернявский);

1 от "Восстановления Украины" (Воронько).

Стоит отметить, что по словам Гончаренко, у него во время голосования случилась "техническая проблема" — не сработала карточка. Он уверяет, что полностью поддерживает законопроект и подаст заявление, чтобы его голос учли. Сам документ он называет "историческим".

Позже стало известно, что заявления об учете голоса подала еще и Безуглая, Ионушас, Пипа. Вероятно, сбой был массовым.

Детальнее о законопроекте 8371

Нардеп Алексей Гончаренко объяснил, что документ вносит следующие изменения в законодательство, в частности:

ограничивает религиозным организациям связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается;

определяется, что именно понимается под такими связями;

предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей;

определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;

предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

Как отметил Железняк, закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Московский патриархат не идет на диалог с ПЦУ.