В "Слуге народа" объяснили, что могут означать планы Банковой по выборам

Депутат рассказал о политическом подтексте

Во фракции "Слуга народа" не подтверждают информацию о подготовке законопроекта о выборах в условиях военного положения. Депутаты предполагают, что возможный закон станет скорее политическим сигналом для международных партнеров, чем реальной подготовкой к голосованию. Ключевым вопросом остается безопасность избирательного процесса во время войны.

Что нужно знать:

Депутат не подтверждает информацию о законопроекте

Принятие закона не означает немедленных выборов

Ответственность за безопасность возложат на Америку

Об этом "Телеграфу" рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуг" Александр Мережко. Подробнее читайте в материале: "Многодневное голосование и выборы через 60 дней? Что говорят депутаты о планах Банковой".

Александр Мережко заявил, что не владеет данными о конкретных наработках по избирательному законодательству. Депутат подчеркнул свое скептическое отношение к самой идее.

Ничего об этом не слышал. Я достаточно скептически отношусь к этой идее. Все зависит от того, будет ли решен вопрос безопасности во время выборов, сказал Мережко.

Депутат объяснил, что даже принятие такого закона не будет означать немедленную подготовку к выборам. По его словам, документ будет иметь скорее символическое значение для внешней политики.

"Может быть, такой закон и будет принят, но скорее как политический шаг. То есть чтобы показать Трампу: да, смотрите, у нас есть даже закон о проведении выборов, но сейчас мяч на вашей стороне — обеспечивайте безопасность выборов, то есть гарантируйте прекращение огня, заставьте Путина к этому", — пояснил народный депутат.

