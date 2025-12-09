Зеленский готов к выборам во время войны, но с одним условием: главные заявления

Глава государства сказал, когда выборы могут пройти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к выборам. В частности, он отметил, что их проведение возможно в скором будущем.

Обязательным условием есть безопасность для украинцев, которая может лечь уже не на плечи Украины. Соответствующие заявления сделал глава государства во время пресс-конференции.

Что нужно знать

Зеленский назвал срок, когда возможны выборы в Украине

Президент обратится к партнерам, чтобы те обеспечили безопасность для избирателей

Гарант Конституции обсудит с правительством изменения в законодательстве

"Я готов к выборам. Я завтра буду в Украине и жду предложений от партнеров, я жду предложений от наших депутатов о законодательных изменениях, чтобы провести выборы во время военного положения", – отметил Зеленский.

Президент обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасное проведение выборов. Более того от главы государства даже прозвучали конкретные сроки.

"Так как этот вопрос сегодня поднимает президент США, наши европейские партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60 дней Украина будет готова к проведению выборов, у меня лично есть волю", — добавил Зеленский.

Другие заявления президента:

Украина не ведет переговоры с РФ, они не проявляют никакой заинтересованности;

Если россияне будут готовы к "энергетическому перемирию" — Украина готова к этому.

Есть три документа о мире. Рамочный документ из 20 пунктов – он постоянно меняется. Второй документ – о гарантиях безопасности между Украиной и США. Третий – восстановление после прекращения огня;

Украина и европейцы еще не передали свой мирный план США. Сегодня и завтра над ними будут работать советники по нацбезопасности. В частности, дорабатывают вопросы будущего членства Украины в ЕС.

Украина уже применяет "Длинный Нептун", "Паляница", "Фламинго" и "Сапсан".

Как тема выборов снова стала актуальной

Во время интервью POLITICO президент США Дональд Трамп заявил, что пора провести президентские выборы в Украине.

"Я считаю, что Украина должна провести выборы. Знаете, они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что украинский народ должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — заявил он.

В то же время, заметим, что вопрос проведения выборов во время войны появлялся в информационном пространстве не раз. Но критична безопасность для избирателей, которую обеспечить в условиях полномасштабного вторжения трудно. Также закон предусматривает, что у каждого гражданина должна быть возможность проголосовать.

Ранее "Телеграф" писал, что в социальном опросе, который провел центр SOCIS в середине октября 2025 года, украинцы выделили нескольких лидеров, за которых отдали бы свой голос на выборах президента, если бы проходили этой осенью.