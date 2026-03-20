Скрытое прошлое директора НАБУ Кривоноса делает его легким объектом шантажа: это угроза нацбезопасности, – эксперт

Директор НАБУ Семен Кривонос должен срочно уйти в отставку, потому что скрыл информацию об уголовных делах в прошлом. Соответственно, есть вероятность, что эти эпизоды позволяют держать его "на крючке", что потенциально создает угрозу национальной безопасности. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Кривонос перед назначением на должность сознательно утаил информацию об уголовных делах, в которых он был фигурантом, тем самым введя в заблуждение правительство. Загородний привел копию анкеты кандидата на должность руководителя НАБУ, где Кривонос на вопрос о ситуациях, которые могут вызвать беспокойство относительно его добросовестности, отметил: "соответствующих ситуаций нет".

"Конкурсная комиссия (Гринавей, Кос, Малакаускас, Кучерявенко, Легких и Савчук) не могла не знать о его прошлом, как и о том, что кандидат никогда не возглавлял следствие", – отметил Загородний.

Как сообщает эксперт, эта ситуация может создавать угрозу национальной безопасности.

"Наши партнеры через конкурсные комиссии продвигают сомнительных персонажей лишь для того, чтобы с помощью подконтрольных антикоррупционных структур непрерывно давить на государственные институции. Это делается для того, чтобы не дать сформироваться дееспособному государственному аппарату, держа его в постоянном страхе и хаосе. И это уже угроза национальной безопасности. Семен Кривонос должен уйти, а правоохранители должні наконец провести расследование его "фиктивного отцовства" и вернуться к делу о подкупе избирателей", — написал Загородний.

Еще одной целью контроля над Кривоносом, по мнению эксперта, является попытка парализовать производство украинского оружия.

"НАБУ превратилось в инструмент выборочного прессинга и методично "кошмарит" стратегическую оборонку. Цель очевидна — парализовать производство собственного оружия. Руководство Бюро даже рассылало письма в иностранные посольства о якобы "коррупции" в оборонных разработках, чтобы сорвать помощь Украине. Вероятно, кураторы поставили Кривоносу, которого легко шантажировать уголовными делами в прошлом, задачу уничтожить наш ВПК, заблокировать изготовление ракет", – отметил он.

Эксперт напомнил дела, которые делают Кривоноса уязвимым и зависимым от компромата.

"В 2009 году, пытаясь избежать реального срока за подкуп избирателей (ст. 157 УК Украины), Кривонос признал отцовство ребенка, к которому не имел никакого отношения, чтобы разжалобить суд и получить смягчение приговора. Он так же хладнокровно через десять лет вычеркнул ребенка из своей жизни через суд", — констатировал эксперт.

Другое уголовное дело, о котором написал эксперт, касается событий 2014 года, когда Семен Кривонос возглавлял регистрационную службу Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области. Тогда в составе группы лиц он проходил по делу о вымогательстве 120 000 долларов США за принятие положительного решения по получению земельного участка в селе Старые Безрадичи под Киевом.