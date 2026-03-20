Приховане минуле директора НАБУ Кривоноса робить його легким об’єктом шантажу: це загроза нацбезпеці, – експерт

Директор НАБУ Семен Кривонос має терміново піти у відставку, бо приховав інформації про кримінальні справи в минулому. Відповідно, є імовірність, що ці епізоди дозволяють тримати його "на гачку", що потенційно загрожує національній безпеці. Про це написав політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Кривонос перед призначенням на посаду свідомо приховав інформацію про кримінальні справи, в яких він був фігурантом, тим самим ввівши в оману уряд. Загородній навів копію анкети кандидата на посаду керівника НАБУ, де Кривонос на запитання про ситуації, що можуть викликати занепокоєння щодо його доброчесності, зазначив: "відповідних ситуацій немає".

"Конкурсна комісія (Грінавей, Кос, Малакаускас, Кучерявенко, Легких та Савчук) не могла не знати про його минуле, як і про те, що кандидат ніколи не очолював слідство", – зауважив Загородній.

Як повідомляє експерт, ця ситуація може створювати загрозу національній безпеці.

"Наші партнери через конкурсні комісії просувають сумнівних персонажів лише для того, щоб за допомогою підконтрольних антикорупційних структур безперервно тиснути на державні інституції. Це робиться для того, щоб не дати сформуватися дієздатному державному апарату, тримаючи його в постійному страху та хаосі. І це вже загроза національній безпеці. Семен Кривонос має піти, а правоохоронці повинні нарешті провести розслідування його "фіктивного батьківства" та повернутися до справи про підкуп виборців", — написав Загородній.

Ще однією метою контролю над Кривоносом, на думку експерта, є спроба паралізувати виробництво української зброї.

"НАБУ перетворилося на інструмент вибіркового пресингу та методично "кошмарить" стратегічну оборонку. Мета очевидна — паралізувати виробництво власної зброї. Керівництво Бюро навіть розсилало листи в іноземні посольства про нібито "корупцію" в оборонних розробках, щоб зірвати допомогу Україні. Вірогідно куратори поставили Кривоносу, якого легко шантажувати кримінальними справами у минулому, завдання знищити наш ВПК, заблокувати виготовлення ракет", – зазначив він.

Експерт нагадав справи, які роблять Кривоноса вразливим та залежним від компромату.

"У 2009 році, намагаючись уникнути реального терміну за підкуп виборців (ст. 157 КК України), Кривонос визнав батьківство дитини, до якої не мав жодного стосунку, аби розжалобити суд і отримати помʼякшення вироку. Він так само холоднокровно через десять років викреслив дитину зі свого життя через суд", – констатував експерт.

Інша кримінальна справа, про яку написав експерт, стосується подій 2014 року, коли Семен Кривонос очолював реєстраційну служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області. Тоді у складі групи осіб він проходив по справі щодо вимагання 120 000 доларів США за прийняття позитивного рішення з отримання земельної ділянки в селі Старі Безрадичі під Києвом.