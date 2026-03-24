Украинские изготовители оружия "под прицелом" врага. В офисе оборонной компании TechEx изъята "прослушка" агентов РФ

Департамент контрразведки СБУ предотвратил попытку российских спецслужб получить доступ к секретным данным компании TechEx. Агенты РФ разместили шпионское спецоборудование, в частности "прослушку", в кабинете главного инженера украинского производителя дронов линейки Stalker и перехватчика Striker Mini.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заявление компании TechEx в Facebook.

Представитель компании TechEx в комментарии изданию отметил, что не допустить реальной утечки сверхчувствительной информации удалось благодаря тому, что Департамент контрразведки СБУ заранее предупредил производителя о намерениях врага. Поэтому TechEx призывает украинских производителей оружия усилить взаимодействие со спецслужбами для защиты от технических и киберугроз.

Целью агентов российских спецслужб было получить доступ к конструкторским чертежам, инженерным разработкам, цепям поставки комплектующих, информации о партнерах, а также данным о подразделениях Сил обороны Украины, которые применяют изделия TechEx.

"На этот раз слаженная работа с Департаментом контрразведки СБУ дала возможность избежать утечки данных и использовать ситуацию на пользу государства, потому что мы "слили" врагу недостоверную информацию. Сегодня для предприятий оборонки вопрос информационной безопасности так же важен, как и вопрос качества и темпов производства", — добавил представитель компании TechEx.

В результате проведения успешной операции российские спецслужбы в течение длительного времени получали недостоверные данные, что позволило защитить производственные мощности и обеспечить критически важные данные.

"Мы — команда, которая изначально создавалась военными для обеспечения потребностей военных. Поэтому нам особенно трудно признавать тот факт, что КГБ-шние методы работают, они до сих пор эффективны. Враг ведет грязную высококвалифицированную игру, и собственных сил уже недостаточно. Наша система безопасности имеет несколько уровней, учитывает все доступные последние апдейты и постоянную работу с персоналом, но мы — не контрразведка и у нас нет тех ресурсов, которые есть у них", — говорится в заявлении компании.

Источники издания подтвердили, что данные, за которыми "охотился" враг, имеют критическое значение не только для отдельного производителя, но и для отрасли и обороноспособности Украины в целом.

"Сегодня нам удалось разоблачить врага, но понимаем, что это не последняя его попытка. Под прицелом российской разведки все украинские оружейники, их технологии, сотрудники, поставщики и производства", — призвал коллег быть наготове представитель компании TechEx.

Украинские оружейники являются приоритетными целями для российской агентуры, технической разведки и киберопераций. Поэтому эффективное взаимодействие между нашими производителями вооружения и спецслужбами является одним из ключевых факторов в защите национальной безопасности нашей страны.

Напомним, что TechEx – украинское оборонное предприятие, специализирующееся на полном цикле разработки и производстве беспилотных авиационных систем нового поколения. TechEx стали первыми в Украине, получившими кодификацию НАТО для оптоволоконных FPV-дронов. Беспилотные системы TechEx, проверенные в реальных боевых условиях, сертифицированы Министерством обороны Украины и официально допущены к использованию подразделениями ВСУ. Более 70 боевых подразделений в Украине ежедневно используют дроны TechEx на передовой.