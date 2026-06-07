Врезалось в забор и потеряло сознание: огромное дикое животное забежало во Львов (фото)

В городе произошло ЧП с краснокнижным гостем

Во Львове дикое животное врезалось в забор детского сада и после столкновения потеряло сознание. Речь идет о лосе.

Соответствующее фото публикуют местные Telegram-каналы.

В посте сообщается, что на месте работают правоохранители и другие службы. В то же время информация о состоянии лося уточняется.

На снимке видно, что у животного нет рогов. Стоит отметить, что в процессе естественной линьки лоси теряют их в конце осени-начале зимы, а новые украшения начинают отрастать в апреле-мае. Самки, как и молодые особи, вообще не имеют рогов.

Лось потерял сознание. Фото: Telegram-канал "Реальный Львов"

Инцидент произошел в жилом массиве Рясне-2, расположенном в Шевченковском районе Львова, а именно на его северо-западной окраине.

Напомним, что в Украине лоси занесены в Красную книгу, однако когда из-за войны запретили охоту, популяция диких животных восстановилась.

Зоолог, менеджер проектов "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий рассказал "Телеграфу", что популяция восстановилась настолько, что лоси часто выбегают на дороги и погибают. Конкретно на дорогах Львовщины за 2025 год сбито семь лосей. Как видим, теперь эти животные уже осваивают жилые массивы областного центра.

Лось. Фото: Открытые источники

Для справки

Лось — это самое крупное млекопитающее из семейства оленьих, травоядное копытное животное, весящее до 600-800 кг и имеющее высоту в холке до 2,3 м. Эти животные имеют массивное туловище, высокие ноги, короткую шею и характерные рога у самцов. Лось обычный занесен в Красную книгу Украины.

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