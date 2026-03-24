Українські виробники зброї "під прицілом" ворога. В офісі оборонної компанії TechEx вилучено "прослушку" агентів РФ

Департамент контррозвідки СБУ запобіг спробі російських спецслужб отримати доступ до секретних даних компанії TechEx. Агенти РФ розмістили шпигунське спецобладнання, зокрема "прослушку", у кабінеті головного інженера українського виробника дронів лінійки Stalker та перехоплювача Striker Mini.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на заяву компанії TechEx у Facebook.

Представник компанії TechEx у коментарі виданню зазначив, що не допустити реального витоку надчутливої інформації вдалося завдяки тому, що Департамент контррозвідки СБУ заздалегідь повідомив виробника про наміри ворога. Тому TechEx закликає українських виробників зброї посилити взаємодію зі спецслужбами для захисту від технічних та кіберзагроз.

Агенти російських спецслужб мали на меті отримати доступ до конструкторських креслень, інженерних розробок, ланцюгів постачання комплектуючих, інформації про партнерів, а також даних про підрозділи Сил оборони України, які застосовують вироби TechEx.

"Цього разу злагоджена робота з Департаментом контррозвідки СБУ дала змогу уникнути витоку даних і використати ситуацію на користь держави, бо ми "злили" ворогу недостовірну інформацію. Сьогодні для підприємств оборонки питання інформаційної безпеки є таким самим важливим, як і питання якості та темпів виробництва", — додав представник компанії TechEx.

У результаті проведення успішної операції російські спецслужби протягом тривалого часу отримували недостовірні дані, що дозволило захистити виробничі потужності та убезпечити критично важливі дані.

"Ми — команда, яка від початку створювалася військовими для забезпечення потреб військових. Тому нам особливо важко визнавати той факт, що КДБ-шні методи працюють, вони досі ефективні. Ворог веде брудну висококваліфіковану гру, і власних сил вже недостатньо. Наша система безпеки має кілька рівнів, враховує всі доступні останні апдейти та постійну роботу з персоналом, але ми — не контррозвідка і не маємо тих ресурсів та засобів, які мають вони", — йдеться у заяві компанії.

Джерела видання підтвердили, що дані, за якими "полював" ворог, мають критичне значення не лише для окремого виробника, а і для галузі й обороноздатності України загалом.

"Сьогодні нам вдалося викрити ворога, але розуміємо, що це не остання його спроба. "Під прицілом" російської розвідки всі українські зброярі, їхні технології, співробітники, постачальники та виробництва", — закликав колег бути напоготові представник компанії TechEx.

Українські зброярі є пріоритетними цілями для російської агентури, технічної розвідки та кібероперацій. Тому ефективна взаємодія між нашими виробниками озброєння та спецслужбами є одним із ключових факторів захисту національної безпеки нашої країни.

Нагадаємо, що TechEx — українське оборонне підприємство, яке спеціалізується на повному циклі розробки та виробництві безпілотних авіаційних систем нового покоління. TechEx стали першими в Україні, хто отримав кодифікацію НАТО для оптоволоконних FPV-дронів. Безпілотні системи TechEx, перевірені в реальних бойових умовах, сертифіковані Міністерством оборони України та офіційно допущені до використання підрозділами ЗСУ. Понад 70 бойових підрозділів в Україні щодня використовують дрони TechEx на передовій.