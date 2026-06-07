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Не выбрасывайте банки из-под краски: как они помогут сделать дом более опрятным

Автор
Марина Бондаренко
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Изделиями из этой строительной тары можно украсить любую комнату
Изделиями из этой строительной тары можно украсить любую комнату. Фото Коллаж "Телеграфа"

9 идей, как использовать банки из-под краски в быту

После ремонта или покраски у многих остается пустая тара из-под краски, которую обычно просто выбрасывают. Однако такие металлические банки могут стать основой для практичных и даже декоративных вещей.

Благодаря крепкому корпусу они легко выдерживают длительное использование, а простые идеи позволяют превратить их в полезные элементы для дома и сада. Детальнее о лайфхаках написали в "Los Andes 142".

Вот что можно из них сделать:

  1. Горшки для растений – для цветов, зелени и трав.
  2. Органайзеры для инструментов – для ключей, отверток и мелких вещей.
  3. Контейнеры для игрушек – удобное хранение в детской комнате.
  4. Кухонные органайзеры — для половников, лопаток и других принадлежностей.
  5. Подставки для журналов – практическое решение для бумаг и газет.
  6. Уличные фонари – декоративное освещение с LED-лампами.
  7. Корзины для текстиля – для белья или пледов.
  8. Небольшие столики – с добавлением столешницы.
  9. Садовые органайзеры – для семян, перчаток и инструментов.
Как использовать дома банки из-под краски
Что можно сделать из пустых банок из-под краски. Фото: сгенерированное ИИ

Такие простые переработки помогают снизить количество отходов и одновременно создать полезные вещи для дома и сада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенопластовые лотки помогут в доме, на огороде и даже сэкономить деньги.

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#Краска #Лайфхак #Банка