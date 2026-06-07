Не выбрасывайте банки из-под краски: как они помогут сделать дом более опрятным
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9 идей, как использовать банки из-под краски в быту
После ремонта или покраски у многих остается пустая тара из-под краски, которую обычно просто выбрасывают. Однако такие металлические банки могут стать основой для практичных и даже декоративных вещей.
Благодаря крепкому корпусу они легко выдерживают длительное использование, а простые идеи позволяют превратить их в полезные элементы для дома и сада. Детальнее о лайфхаках написали в "Los Andes 142".
Вот что можно из них сделать:
- Горшки для растений – для цветов, зелени и трав.
- Органайзеры для инструментов – для ключей, отверток и мелких вещей.
- Контейнеры для игрушек – удобное хранение в детской комнате.
- Кухонные органайзеры — для половников, лопаток и других принадлежностей.
- Подставки для журналов – практическое решение для бумаг и газет.
- Уличные фонари – декоративное освещение с LED-лампами.
- Корзины для текстиля – для белья или пледов.
- Небольшие столики – с добавлением столешницы.
- Садовые органайзеры – для семян, перчаток и инструментов.
Такие простые переработки помогают снизить количество отходов и одновременно создать полезные вещи для дома и сада.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенопластовые лотки помогут в доме, на огороде и даже сэкономить деньги.