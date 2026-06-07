Не выбрасывайте банки из-под краски: как они помогут сделать дом более опрятным

9 идей, как использовать банки из-под краски в быту

После ремонта или покраски у многих остается пустая тара из-под краски, которую обычно просто выбрасывают. Однако такие металлические банки могут стать основой для практичных и даже декоративных вещей.

Благодаря крепкому корпусу они легко выдерживают длительное использование, а простые идеи позволяют превратить их в полезные элементы для дома и сада. Детальнее о лайфхаках написали в "Los Andes 142".

Вот что можно из них сделать:

Горшки для растений – для цветов, зелени и трав. Органайзеры для инструментов – для ключей, отверток и мелких вещей. Контейнеры для игрушек – удобное хранение в детской комнате. Кухонные органайзеры — для половников, лопаток и других принадлежностей. Подставки для журналов – практическое решение для бумаг и газет. Уличные фонари – декоративное освещение с LED-лампами. Корзины для текстиля – для белья или пледов. Небольшие столики – с добавлением столешницы. Садовые органайзеры – для семян, перчаток и инструментов.

Что можно сделать из пустых банок из-под краски. Фото: сгенерированное ИИ

Такие простые переработки помогают снизить количество отходов и одновременно создать полезные вещи для дома и сада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пенопластовые лотки помогут в доме, на огороде и даже сэкономить деньги.