Директор НАБУ Кривонос записал на себя и племянницу гектары земли, а теперь не может ее продать, — блогер Бондаренко

Директора НАБУ Семена Кривоноса разоблачили на участии в присвоении более 4 га земли и переписи еще одного участка на его племянницу. Об этом сообщил журналист-расследователь Владимир Бондаренко.

"Сестра Кривоноса Черненко Наталья Владимировна (1969 г. р.) имеет дочь Черненко Ольгу Олеговну (1991 г. р.). В 2014 году Кривонос записал на юную племянницу-студентку Черненко Ольгу Олеговну земельный участок, который через подставных лиц был украден в ГП "Киевское лесное хозяйство". Продолжаются суды (№372/955/23), поэтому Черненко (и Кривонос) не могут продать участок", — написал Бондаренко.

По словам расследователя, это был не единственный незаконно отчужденный земельный участок.

"Тогда же Кривонос записал на себя лично два украденных у лесхоза участка неподалеку: 1,99 га кад. №3223184200:07:002:0034, этот участок Кривонос потом переписал на Артемия Ершова. 1,93 га кад.№3223184200:07:003:0004 подарил Михаилу Мушенко (партнер семьи Кучмы-Пинчука)", — отметил Бондаренко.

Эксперт также напомнил коррупционный скандал, в который попал Кривонос, занимая должность начальника регистрационной службы.

"Расследованием установлено, что с апреля 2014 года председатель Старобезрадовского сельского совета Киевской области Горбаченко П.М., вступив в преступный сговор с начальником регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области Кривоносом С.Ю. (сейчас — НАБУ) требовал у физлица неправомерную выгоду $120 тис. за получение земельного участка площадью 0,25 га. Из-за этого дела Кривонос снялся с конкурса на НАБУ в 2016 году", — написал Бондаренко.