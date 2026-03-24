Директор НАБУ Кривонос записав на себе та племінницю гектари землі, а тепер не може її продати, — блогер Бондаренко

Директора НАБУ Семена Кривоноса викрили на участі у привласненні понад 4 га землі та перепису ще однієї ділянки на його племінницю. Про це повідомив журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко.

"Сестра Кривоноса Черненко Наталія Володимирівна (1969 р. н.) має доньку Черненко Ольгу Олегівну (1991 р. н.). В 2014 році Кривонос записав на юну племінницю-студентку Черненко Ольгу Олегівну земельну ділянку, яку через підставних осіб було вкрадено в ДП "Київське лісове господарство". Тривають суди (№372/955/23), тому Черненко (та Кривонос) не можуть продати ділянку", — написав Бондаренко.

За словами розслідувача, це була не єдина незаконно відчужена земельна ділянка.

"Тоді ж Кривонос записав на себе особисто дві вкрадені в лісгоспу ділянки неподалік: 1,99 га кад.№3223184200:07:002:0034, цю ділянку Кривонос потім переписав на Артемія Єршова. 1,93 га кад.№3223184200:07:003:0004 подарував Михайлу Мушенку (партнер родини Кучми-Пінчука)", — зазначив Бондаренко.

Експерт також нагадав корупційний скандал, в який потрапив Кривонос, обіймаючи посаду начальника реєстраційної служби.

"Розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року голова Старобезрадівської сільської ради Київської області Горбаченко П.М., вступивши у злочинну змову із начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області Кривоносом С.Ю. (зараз – НАБУ) вимагав у фізособи неправомірну вигоду $120 тис. за отримання земельної ділянки площею 0,25 га. Через цю справу Кривонос знявся з конкурсу на НАБУ в 2016", — написав Бондаренко.