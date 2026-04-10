СБУ вместе с ФБР и европейцами создает новый киберальянс, — эксперт об уничтожении хакерских сетей РФ

Служба безопасности Украины под руководством Евгения Хмары вместе с ФБР и спецслужбами ЕС фактически создали новый киберальянс. Об этом пишет политолог Алексей Курпас , комментируя уничтожение хакерских сетей России.

Эксперт подчеркивает, что СБУ окончательно стала важным субъектом глобальной кибербезопасности. "Служба закрепилась в статусе равноправного игрока. Речь идет не об участии "младшего партнера", а о совместном лидерстве в операции, которая охватывает сразу несколько юрисдикций и нуждается в высоком уровне доверия. Такая координация с Европейским Союзом и американскими структурами является индикатором признания высокого уровня украинской спецслужбы. Ликвидировав угрозу для США и ЕС, СБУ помогает создавать новую модель кибербезопасности", — акцентирует политолог.

Курпас считает, что фактически создано неформальное "цифровое НАТО". "Это новое измерение сотрудничества, ведь формируется общая модель реагирования на вызовы и растет взаимная зависимость в сфере киберзащиты. Что, в свою очередь, позволяет говорить о зарождении киберальянса, где Украина не только объект защиты, но и его активный поставщик", — пишет эксперт.

"Операция СБУ и ФБР показательна не только с точки зрения разоблачения очередной активности российских спецслужб в разных странах. Хотя некоторым на Западе о таких угрозах следует напоминать регулярно. Она демонстрирует качественную трансформацию СБУ под руководством Евгения Хмары. От национального органа безопасности до международного игрока. В контексте современной войны это означает, что Украина не только защищается, но и формирует правила игры в глобальной кибербезопасности", — резюмирует политолог.