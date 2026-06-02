"Магазин для "алкашей"? Кассир рассказала, почему в "АТБ" летом невозможно купить холодной воды

Покупатели возмущены, что холодильники забиты алкоголем

В супермаркетах "АТБ" холодильники в торговых залах забиты алкогольными напитками, поэтому купить холодную воду летом очень тяжело. Сотрудница магазина объяснила, кто за это отвечает.

Об этой странной политике выкладки товара у кассира "АТБ" спросили у соцсети Threads. Она ответила.

"Почему летом все холодильники забиты только пивом и невозможно купить холодной воды? Как-то зашел в Миду (видимо, впервые в жизни) и там было полно воды в холодильниках. Выходит, что Мида – магазин здорового человека, а АТБ – магаз для алкашей", – написал один из комментаторов.

Сотрудница "АТБ" отметила, что не только летом, но и зимой в холодильниках в торговых залах преобладают алкогольные напитки. Размещение товара производится согласно указаниям, которые магазины получают от центрального офиса компании.

"Не поверите, зимой тоже там полно пива… К сожалению это не мы решаем, что там будет стоять, нам присылают планограмму выкладки товара, и по ней мы обязаны выставить товар… я не раз матюкала тех кто это придумал, потому что смотришь — пять позиций воды, и 15 алкоголя ", — ответила она.

Кто решает, как товар размещают на полках "АТБ"

Размещение товаров в сети "АТБ" определяется единственным стандартом, который разрабатывает центральный офис компании в Днепре. Руководство утверждает планограммы и схемы выкладки, учитывая правила товарного соседства, уровень спроса, коммерческие соглашения с поставщиками и психологию покупателей.

Планограмма – это подробная визуальная схема или карта, которая показывает точное место размещения каждого товара на полках магазина. Именно благодаря планограмме витрины всех "АТБ" в Украине выглядят одинаково.

