СБУ разом із ФБР та європейцями створює новий кіберальянс, — експерт про знищення хакерських мереж РФ

Служба безпеки України під керівництвом Євгенія Хмари разом із ФБР та спецслужбами ЄС фактично створили новий кіберальянс. Про це пише політолог Олексій Курпас , коментуючи знищення хакерських мереж Росії.

Експерт підкреслює, що СБУ остаточно стала важливим суб’єктом глобальної кібербезпеки. "Служба закріпилася у статусі рівноправного гравця. Йдеться не про участь "молодшого партнера", а про співлідерство в операції, яка охоплює одразу кілька юрисдикцій і потребує високого рівня довіри. Така координація з Європейським Союзом і американськими структурами є індикатором визнанням високого рівня української спецслужби. Ліквідувавши загрозу для США та ЄС, СБУ допомагає створювати нову модель кібербезпеки", — акцентує політолог.

Курпас вважає, що фактично створене неформальне "цифрове НАТО". "Це новий вимір співпраці, адже формується спільна модель реагування на виклики та зростає взаємна залежність у сфері кіберзахисту. Що своєю чергою дозволяє говорити про зародження кіберальянсу, де Україна не тільки об’єкт захисту, а і його активний постачальник", — пише експерт.

"Операція СБУ та ФБР є показовою не лише з погляду викриття чергової активності російських спецслужб у різних країнах. Хоча декому на Заході про такі загрози слід нагадувати регулярно. Вона демонструє якісну трансформацію СБУ під керівництвом Євгенія Хмари. Від національного органу безпеки до міжнародного гравця. У контексті сучасної війни це означає, що Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці", — резюмує політолог.