Юлия Тимошенко: Нам удалось заставить власти отказаться от идеи введения НДС для ФОП!

Совместные усилия команды "Батькивщины", общенационального движения #SaveФОП, малых предпринимателей заставили власти изменить предложения, которые они предоставили МВФ по введению НДС для ФОП.

Об этом сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Вместе мы показали, что такие решения в Украине не пройдут, что их нельзя безнаказанно навязывать сверху и делать вид, что так и надо", – добавила Юлия Тимошенко.

По ее словам, этого удалось добиться благодаря общим усилиям миллионов неравнодушных, присоединившихся к национальному сопротивлению экономическому террору против среднего класса.

"Благодаря вам мы не просто собрали сотни тысяч подписей в поддержку запрета введения НДС для ФОП. Вместе с вами мы подняли всю страну, приняли сотни решений местных советов, провели множество публичных мер и в итоге – заставили власти изменить предложения, которые они предоставили МВФ по уничтожению ФОП, и в целом среднего класса Украины!" – отметила лидер "Батькивщины".

Однако она уточнила, что остается лишь один гарантированный способ помешать властям "мародерить средний класс" – это принятие законопроекта "Батькивщины" о моратории на повышение налогов для ФОП и запрет на введение новых поборов.

"Рано или поздно мы добьемся его принятия. Потому что с этой властью расслабляться нельзя", – резюмировала Юлия Тимошенко.