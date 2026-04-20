Юлія Тимошенко: Нам вдалося змусити владу відмовитися від ідеї запровадження ПДВ для ФОПів!

Спільні зусилля команди "Батьківщини", загальнонаціонального руху #SaveФОП, малих підприємців примусили владу змінити пропозиції, які вони надали МВФ щодо запровадження ПДВ для ФОПів.

Про це повідомила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Разом ми показали, що такі рішення в Україні не пройдуть, що їх не можна безкарно навʼязувати згори й вдавати, що так і треба", – додала Юлія Тимошенко.

За її словами, цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям мільйонів небайдужих, які доєдналися до національного спротиву економічному терору проти середнього класу.

"Завдяки вам ми не просто зібрали сотні тисяч підписів на підтримку заборони введення ПДВ для ФОПів. Разом з вами ми підняли всю країну, ухвалили сотні рішень місцевих рад, провели безліч публічних заходів і в підсумку – примусили владу змінити пропозиції, які вони надали МВФ щодо знищення ФОПів, і загалом середнього класу України!" – зазначила лідерка "Батьківщини".

Однак вона уточнила, що залишається лише один гарантований спосіб завадити владі "мародерити середній клас" – це ухвалення законпроєкту "Батьківщини" про мораторій на підвищення податків для ФОПів і заборону запровадження нових поборів.

"Рано чи пізно ми добʼємося його ухвалення. Бо з цією владою розслаблятися не можна", – резюмувала Юлія Тимошенко.