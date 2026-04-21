Юлия Тимошенко обвинила НАБУ в использовании российского программного обеспечения при проведении экспертизы

"Проводя техническую экспертизу аудиозаписи против меня, НАБУ использовало технику с российским программным обеспечением".

Об этом заявила журналистам во время брифинга по результатам судебного разбирательства Юлия Тимошенко.

По ее словам, НАБУ проводило экспертизу на программном комплексе Justiphone, который контролируется ФСБ и используется российскими правоохранительными органами.

"Это программный комплекс страны-врага, и он имеет прямое отношение к ФСБ Российской Федерации и Министерству обороны Российской Федерации", — заявила Юлия Тимошенко.

Она убеждена – использование программного обеспечения российского происхождения означает фактическое вмешательство спецслужб РФ в ее дело, а также угрозу национальной безопасности.

"Использовать вражеские программные комплексы для того, чтобы что-то делать в Украине, прямо запрещено законом Украины о кибербезопасности, постановлениями правительства, указом президента. Эта экспертиза сделана по сути на базе данных ФСБ. И тогда выходит, что НАБУ как раз и выполняет их заказ", — возмутилась лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко выразила надежду, что ВАКС примет во внимание все эти доказательства и будет действовать по закону.