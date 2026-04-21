Юлія Тимошенко звинуватила НАБУ у використанні російського програмного забезпечення під час здійснення експертизи

"Проводячи технічну експертизу аудіозапису проти мене, НАБУ використало техніку з російським програмним забезпеченням".

Про це заявила журналістам під час брифінгу за результатами судового розгляду Юлія Тимошенко.

За її словами, НАБУ проводило експертизу на програмному комплексі Justiphone, який контролюється ФСБ та використовується російськими правоохоронними органами.

"Це програмний комплекс країни-ворога, і він має пряме відношення до ФСБ Російської Федерації і до Міністерства оборони Російської Федерації", – заявила Юлія Тимошенко.

Вона переконана – використання програмного забезпечення російського походження означає фактичне втручання спецслужб РФ у її справу, а також є загрозою національній безпеці.

"Використовувати ворожі програмні комплекси для того, щоб щось робити в Україні, прямо заборонено законом України про кібербезпеку, постановами уряду, указом президента. Ця експертиза зроблена по суті на базі даних ФСБ. І тоді виходить, що НАБУ якраз і виконує їхнє замовлення", – обурилася лідерка "Батьківщини".

Юлія Тимошенко висловила сподівання, що ВАКС візьме до уваги всі ці докази та діятиме по закону.