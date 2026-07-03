"НБУ расширяет взаимодействие между партнерами из стран G7", — глава НБУ Андрей Пышный

Глава НБУ Андрей Пышный провел важную встречу с представителями дипломатического корпуса стран G7 и ЕС, которые отметили высокое качество работы команды Нацбанка и заверили в дальнейшей поддержке.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На недавней встрече главы НБУ Андрея Пышного с представителями стран G7 и ЕС прозрачно обсудили важные вопросы, связанные с макроэкономикой и шагами НБУ по валютной либерализации. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

"На этот раз в фокусе — макроэкономика, инфляционные вызовы, дальнейшие шаги НБУ по валютной либерализации, макроэкономические прогнозы и готовность НБУ решительно обеспечивать эффективную реализацию мандата в дальнейшем. Конечно, предметом обсуждения было и информационное поле, созданное информационными атаками, которые не остались незамеченными для партнеров. В ответ мы услышали заверения о поддержке независимости центрального банка", — отметил Андрей Пышный.

По его словам, озвученная поддержка партнеров – это важное сообщение для НБУ, ведь все отмечали высокое качество работы команды Национального банка Украины. "Важно слышать такие оценки, ведь мы расширяем взаимодействие между партнерами, в том числе из стран G7", — заметил глава НБУ Андрей Пышный.

Глава НБУ также сообщил, что в Гданьске на Ukraine Recovery Conference 2026 представительство НБУ имело четкую цель – доказать несколько заявлений. "Первое – инвестируйте в Украину. Нет никаких вопросов, которые НБУ не готов обсуждать с частным капиталом, заинтересованным в долгосрочном партнерстве и развитии на украинском рынке. Второе – страховой сектор Украины, прошедший глубокую трансформацию, уже на радарах инвесторов. Интересные соглашения с иностранными компаниями, которые мы видим сейчас, лучше всего это подтверждают", — отметил Андрей Пышный.

По его словам, URC 2026 была плодотворной и для банков, ведь партнерские соглашения подписали, в частности, ПриватБанк, который сможет привлечь 1,18 млрд евро, Ощадбанк – более 500 млн евро, Укргазбанк – более 300 млн евро. "Это финансовый ресурс, который будет работать в экономике Украины", — подчеркнул Андрей Пышный. Он отметил, что сейчас банки должны оставаться способными генерировать капитал, кредитовать экономику, финансировать критические потребности страны, а вот ослаблять эту способность в момент, когда кредитование набрало обороты, – неправильное решение.

Относительно валютной либерализации глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что в настоящее время Нацбанк двигается в этом направлении осторожно, последовательно, с учетом инфляционной динамики, состояния валютного рынка и баланса рисков.