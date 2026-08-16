В это село каждое лето едут десятки тысяч туристов: почему и как добраться из Украины

Почему все едут в это село

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Карвия — небольшой приморский населенный пункт в Поморском воеводстве Польши, где постоянно проживает всего 987 человек. В разгар туристического сезона ситуация кардинально меняется: по оценке местного солтыса, в солнечные дни сюда может приезжать до 50 тысяч туристов.

Как пишет WP Finanse, популярность Карвии объясняется сочетанием широкого песчаного пляжа, семейного формата отдыха и большого количества мест для проживания. "Телеграф" расскажет, сколько стоит отдых на этом курорте и как добраться сюда из Украины.

Где находится Карвия

Карвия расположена на побережье Балтийского моря в Поморском воеводстве Польши. Большую часть года это спокойный населенный пункт с 987 постоянными жителями.

Однако в летние месяцы количество людей здесь возрастает в десятки раз. При благоприятной погоде населенный пункт может принимать до 50 тысяч туристов в день.

В Карвии работают пансионаты, частные объекты размещения, апартаменты и кемпинги. Именно их общая вместимость позволяет оценить потенциальное количество людей, которые одновременно могут находиться в селе.

Почему туристы выбирают именно Карвию

Одним из главных преимуществ курорта является широкий песчаный пляж, отделенный от застройки полосой леса. WP отмечает, что даже в период большого наплыва отдыхающих Карвия не создает такого ощущения плотной застройки и городского шума, как некоторые более крупные польские курорты.

Основная аудитория курорта — семьи с детьми, люди старшего возраста и туристы с домашними животными. Местные объекты размещения активно ориентируются на такой формат отдыха.

Туристы на пляже в Карвии

Важную роль играет и цена. По данным WP Finanse, средняя стоимость ночевки в пансионате или частном жилье составляет около 90–120 злотых с человека.

Среди проверенных изданием цен:

завтрак — около 39 злотых;

самая дешевая пицца — 25 злотых;

кофе или чай — 12–18 злотых;

ночевка — примерно 90–120 злотых с человека.

Погода может за несколько дней изменить ситуацию

Для Карвии погодные условия напрямую влияют на туристический бизнес. В начале июля из-за дождей поток отдыхающих снизился, но после улучшения погоды пляжи и заведения снова начали заполняться.

Карвия

Карвия

По данным WP, большинство бронирований теперь осуществляется через интернет, а спрос на жилье может быстро вырасти после появления благоприятного прогноза погоды.

Еще одна тенденция — сокращение продолжительности отдыха. Туристы все чаще приезжают на три–пять дней, а не на одну-две недели.

Как добраться до Карвии из Украины

До Перемышля из Украины можно добраться поездом или автобусом. Далее путешествие продолжается польской железной дорогой до Гдыни.

Из Гдыни до Карвии курсирует автобус линии 650. Согласно актуальному расписанию PKS Gdynia, маршрут проходит через Румию, Реду, Пуцк, Сважево, Владиславово и Ястшембе-Гуру, после чего прибывает в Карвию.

В летнем расписании 2026 года с автовокзала Гдыни предусмотрены многочисленные рейсы в течение дня. При этом расписание отличается в зависимости от дня недели, поэтому перед поездкой его необходимо проверять на сайте перевозчика.

Другой вариант — сначала добраться до Владиславово, а оттуда продолжить поездку автобусом той же линии 650. Маршрут напрямую соединяет Владиславово с Карвией.

Как доехать до Карвии. Инфографика ИИ "Телеграф"

Для автомобильной поездки маршрут из центральной или западной Украины будет проходить через Польшу в направлении Поморского воеводства. Здесь стоит учитывать сезонные пробки: в солнечные летние дни поток машин к популярным балтийским курортам существенно растет.

Также до Карвии можно добраться прямыми международными автобусами из многих городов Украины (например, FlixBus или другие перевозчики), что иногда может быть удобнее, чем поездка с пересадками.

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