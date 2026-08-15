Четких маркеров какого-либо сценария пока нет

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Вопрос завершения жизни главы Кремля Владимира Путина волнует многих в мире. Некоторые выдвигают версию, что он умрет естественной смертью, а некоторые убеждены, что он станет жертвой собственного окружения.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта Сlaude, каким будет конец жизни кремлевского диктатора. Нейросеть указала плюсы и минусы как от одной, так и от другой версии.

Искусственный интеллект подчеркнул, что вопрос смерти Путина является таким, на который сейчас не может дать ответ никто. По мнению нейросети, он спекулятивен, однако может иметь аргументы как одного, так и другого сценария.

Так, ИИ привел аргументы в пользу версии "естественной смерти" или отставки по физиологическим причинам:

На Путина работает усиленная служба безопасности — Федеральная служба охраны (ФСО), лучшие врачи и уровень защиты выше, чем у большинства лидеров государств мира.

Большинство лидеров СССР/РФ (Брежнев, Андропов, Черненко, Ельцин) умирали своей смертью на должности или уходили из политики в следствие болезней.

Подтвержденных доказательств сговора против Путина пока нет.

Владимир Путин

Аргументы в пользу версии переворота или насильственной смерти:

Долгая война против Украины генерирует определенное напряжение в элитах и среди силовых структур, что повышает риски для Путина.

В истории были случаи силового устранения руководителей ЦК КПСС — в частности, обстоятельства смерти Иосифа Сталина, заговоры против Никиты Хрущева и Михаила Горбачева.

В то же время в западной прессе появляются слухи или подозрения о неудовлетворительном состоянии здоровья Путина, но ни одно из таких пока ничем не подтверждается.

"Однако объективно, никаких фактов, указывающих на конкретный сценарий, пока нет. Все факты, которые можно найти на эту тему — это слухи, аналитические материалы или обычная пропаганда и никоим образом не конкретные факты", — резюмировала нейросеть.

Ответ Сlaude

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой из "серых кардиналов" Путина оказывает все большее влияние в Кремле.