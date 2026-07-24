Куда прилетит дальше? Карта главных складов Wildberries

Украинским дронам еще есть где разгуляться

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Начиная с 18 июля, Украина атаковала хабы Wildberries в 9 городах – один из них находился в оккупированном Крыму. На сегодня в России осталось около 25–27 ключевых распределительных центров, которые впервые могут стать целями украинских военных в ближайшее время.

"Телеграф" изобразил на картах места, где уже горели склады компании, и те, куда может скоро прилететь.

Хронология поражений хабов Wildberries:

Котовск (Тамбовская область) — 18 июля

Электросталь (Московская область) — 18 июля

Краснодар — 22 июля

Невинномысск (Ставропольский край) — 22 июля

Воронеж — 23 июля

Гусев / Калининградская обл. (или Подольск, в зависимости от подсчета сводок) — 23 июля

Симферополь (Крым) — 24 июля

Новосаратовка / Уткина Заводь (Ленобласть) — 24 июля

Шушары (Санкт-Петербург) — 24 июля

Отметим, что на сегодня выбито порядка 1,1 – 1,2 млн кв. метров площадей, что составляет около 20–22% от всех 5,2 млн кв. м складских мощностей компании.

Карта поврежденных объектов Wildberries по состоянию на 24 июля 2026 года. Инфографика: "Телеграф"

Также стоит добавить, что пока остались нетронутыми около 25–27 ключевых распределительных центров, не считая мелких пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и сортировочных пунктов.

В зоне риска (радиус до 1500 км) сейчас находятся около 10–12 крупных хабов в Поволжье (Самара, Казань, Саратов, Волгоград) и центральной России.

Самые большие объекты Wildberries, где еще не было ударов. Инфографика: "Телеграф"

Почему украинские дроны атакуют логистические центры Wildberries

Wildberries – это российский маркетплейс. Основной вид деятельности – продажа товаров повседневного потребления. Однако логистические хабы "Вайлдберриз" россияне используют для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов, навигационного оборудования и т.д. Их враг использует для войны против Украины. Кроме того, поражение подобных хабов нарушает цепи поставок и наносит ощутимый экономический ущерб.

Напомним, в пятницу, 24 июля, беспилотники атаковали Ленинградскую область России и Тверь. Предварительно под ударом снова оказались логистические центры российского маркетплейса Wildberries.