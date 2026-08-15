Слабый напор в душе — это не поломка водопровода: вот в чем настоящая причина

Копеечное средство решает проблему без вызова сантехника

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Если вода из душа начала течь тонкой неровной струйкой вместо привычного равномерного потока, первое подозрение обычно падает на неисправный водопровод. На деле причина почти всегда кроется в лейке. Со временем в ее крошечных отверстиях накапливается известковый налет из водопроводной воды.

Обычная поверхностная протирка не решит проблему. Французское издание Astuces de Grand-mère поделилось способом прочистки лейки от налета.

Долгие годы считалось, что удалить известковый налет помогает уксус. Для легких, регулярных загрязнений он действительно работает. Но со старыми, плотными отложениями он справляется гораздо хуже. Поэтому сантехники все чаще переходят на лимонную кислоту. Это средство растворяет застарелый налет эффективнее, но при этом бережно относится к материалам. В отличие от уксуса, у нее нет резкого запаха, который потом долго держится в ванной.

Как почистить лейку лимонной кислотой

Нужно растворить в литре горячей воды (40–50 градусов) около трех столовых ложек порошка лимонной кислоты (примерно 40 граммов). Если лейку можно снять, ее полностью погружают в раствор; если нет — раствор наливают в плотный пакет и фиксируют его на насадке.

Фото сгенерировано ИИ

Замачивать нужно от пятнадцати до тридцати минут, а в особо запущенных случаях — до часа. После этого стоит слегка пройтись по отверстиям старой зубной щеткой, чтобы удалить остатки налета, и тщательно промыть лейку чистой водой.

В районах с очень жесткой водой лейку стоит замачивать в лимонной кислоте раз в месяц, в остальных случаях достаточно раза в два-три месяца. Полезно также протирать ее после каждого использования, чтобы застоявшаяся в отверстиях вода не провоцировала новые отложения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удалить налет со стенок душевой кабины.