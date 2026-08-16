С прогнившим полом и заброшенными комнатами: украинка показала, какой дом купила в Карпатах за 5 тысяч долларов (видео)

Расходы на ремонт помещений женщина не указала

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Все больше украинцев по разным причинам задумываются над тем, чтобы перебраться в село из больших городов и подыскивают себе жилье. Так украинка показала, какой дом они с мужем приобрели в Карпатах за 5 тысяч долларов США.

Соответствующее видео обнародовала пользовательница в соцсети Instagram. По ее словам, это дом попался в первом же объявлении на маркетплейсе OLX и очень им понравился.

Женщина рассказала, что дом находится в одном из сел Самборского района Львовской области. Оно находится у реки Днестр.

"Села находятся среди гор и невероятной красоты. Какая же цена за такой дом? Это был 2023 год, лето. И он стоил 5 тысяч долларов США. Плюс дополнительно затраты на оформление и дорогу", — рассказала девушка.

По ее словам, они сделали полную перепланировку дома. Работали вдвоем с мужем и через пять месяцев сделали 3 спальни, ванную комнату и котельную.

"А весной продолжили отстраивать гостиную. Нам помогали соседи", — отметила девушка.

Она также показала, в каком состоянии находились комнаты. В частности, в гостиной был почти насквозь трухлый пол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько украинской семье обошелся ремонт дома в селе на Хмельнитчине.