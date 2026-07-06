Реформирование ГБР во время войны – это угроза для государства, – директор Бюро Алексей Сухачев

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Заключение аудита деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) подтвердило способность Бюро выполнять задачи в полном объеме, реформа ГБР в предложенном виде приведет к уничтожению институции, отмечает директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

"С декабря прошлого года мы начали чувствовать, что активизировалась мощная кампания против существования ГБР в том формате, который есть сегодня. Наша деятельность не очень нравится отдельным фигурантам наших уголовных производств, и они через свои медиаресурсы формируют мнение о необходимости реформирования Бюро", – рассказал Сухачев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, эти тезисы "активно продвигаются и в украинском обществе, и среди наших европейских партнеров".

Директор ГБР отметил, что Бюро не против реформирования в контексте усовершенствования работы ведомства. "Мы против подмены понятий, когда под словами о "реформе" скрыты совсем другие, вполне прагматические интересы. Да и, наконец, в базовых требованиях ЕС говорится о проведении комплексного обзора институционального обеспечения ГБР, что закреплено в соответствующем распоряжении нашего правительства", – пояснил он.

Сухачев отметил, что бюджет ведомства не предусматривает привлечения международных аудиторов, к тому же у ГБР есть чувствительные уголовные производства и информация с ограничивающим грифом, поэтому аудит ГБР проводила Счетная палата.

Директор ГБР сообщил, что аудит, охватывающий вопросы соответствия процессов и элементов институционального обеспечения ГБР требованиям законодательства, был завершен в июне этого года

"По каждому пункту ГБР получило положительную оценку. Так, заключение Счетной палаты, которое, кстати, опубликовано у них на сайте, содержит ряд рекомендаций и для правительства, и для Верховной Рады, и для ГБР по совершенствованию тех или иных процессов, но общий вывод аудита, что Бюро способно выполнять поставленные задачи в полном объеме", — подчеркнул он.

Говоря о последствиях, к которым может привести реформирование ГБР, Сухачев отметил: "У меня вопрос, что произойдет с состоянием досудебного расследования большинства из них (производств), если все работники ГБР должны будут пойти на аттестацию? К ней нужно готовиться, и не один день. 372 тысячи расследований сразу остановятся, и все наши фигуранты с подозрениями "зависнут в воздухе". Не будут проводиться экспертизы и качественные следственные действия, потому что наши сотрудники будут думать не о расследовании, а о том, где они будут работать завтра и так далее".

Директор ГБР уточнил, что Бюро имеет поддержку среди членов профильного комитета парламента по части нецелесообразности проведения реформирования Бюро. "Члены комитета тоже понимают, что реформирование ГБР во время войны – это угроза обеспечения правопорядка в ВСУ, угроза для государства в целом", – добавил он.

Как сообщалось, в декабре 2025 года еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сделали совместное заявление, в котором, в частности, говорилось, что Украина должна реформировать ГБР. "Проведение независимого комплексного пересмотра институциональной структуры ГБР, механизмов обеспечения добросовестности и надзорных функций для оценки необходимости и целесообразности дальнейших реформ в соответствии с лучшими европейскими практиками, что приведет к подготовке, принятию и внедрению закона, который будет учитывать необходимые рекомендации", — говорилось в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 января 2026 года поручил подготовить и направить на рассмотрение Верховной Рады предложения об обновлении ГБР.

29 мая премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что законопроект о реформе ГБР должен быть наработан до конца года и внесен в Верховную Раду в декабре 2026 года.

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрировано три варианта Антикоррупционной стратегии с предложением перезагрузки ГБР и предоставления международным экспертам права вето при подборе кадров.