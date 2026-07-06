Предлагаем предоставить Военной службе правопорядка право досудебного расследования СОЧ и дезертирства – директор ГБР

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Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев надеется, что Верховная Рада поддержит инициативу предоставить Военной службе правопорядка (ВСП) в ВСУ право досудебного расследования в отношении военных, которые, в частности, самовольно оставили часть (СОЧ).

"Наше предложение следующее: предоставить Военной службе правопорядка право досудебного расследования. Это можно легко сделать в рамках штатной численности ВСУ, не увеличивая финансирование", – рассказал Сухачев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Директор ГБР отметил, что обновленный орган досудебного расследования сможет расследовать такие уголовные преступления, как СОЧ, дезертирство, неповиновение и некоторые другие.

"Мы предложили подобрать кадры из числа военнослужащих, имеющих юридическое образование, опыт работы на оперативных или следственных должностях в правоохранительных органах, сформировать из этой категории действенный аппарат, который начнет сразу расследовать уголовные производства определенных категорий", — пояснил директор ГБР.

По его словам, предлагается, чтобы ВСП расследовала преступления военнослужащих, не имеющих офицерского звания.

Сухачев сообщил, что в настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Говоря о том, рассчитывает ли ГБР на поддержку Верховной Радой этого законопроекта, директор Бюро подчеркнул: "Для нас, для государства, для безопасности общества в целом это очень важно. Надеемся и рассчитываем, что парламент пойдет навстречу, уделит большее внимание проблеме СОЧ и поддержит эту инициативу".

Таким образом, как он пояснил, это станет своеобразным элементом военной юстиции.

Впрочем, по словам Сухачева, он не поддерживает идею создания военных судов, которая высказывается на комитете. "Мое личное мнение – этого делать не нужно. Это большие расходы и по финансам, и по времени. Потому что военным судам нужен конкретный бюджет: на создание аппарата, техническое обеспечение и т.д. И я не говорю уже о кадрах, когда в судах и так критически не хватает судей", – отметил Сухачев.