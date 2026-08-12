Что ест Путин во время поездок и кто первым пробует его блюда: это не просто повар (видео)

Для персонала действуют строгие требования, а несогласованные блюда президенту РФ не подают.

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Президент России Владимир Путин опасается, что его могут отравить. В заграничных поездках он не только ест только то, что ему готовят его русские повара. Заранее в локацию приезжают также официанты и другой персонал из РФ.

Даже продукты не используют местные, говорится на канале Навальный LIVE. Продукты привозят из России, а если местная кухня, то за работниками следит служба безопасности. Отдельно отмечается, что Путину не подают иностранные молочные продукты и несогласованные заранее блюда.

Путин ест на выставке "Улица Дальнего Востока" в России/ Официальный снимок Кремля

Группа поваров сопровождает российского президента где угодно за границей — как на отдыхе, так и во время официальных визитов. Перед тем как еда окажется на столе, продукты для нее проверяют эксперты в специальных мобильных лабораториях. Ищут токсины и опасные вещества. Для поваров есть требования, кроме работы в перчатках, изменения формы и отсутствия порезов на руках, быть военными.

В видео приведена цитата самого Путина, где он прямо говорит, что его повара – сотрудники Федеральной службы охраны в разных званиях, а других у него нет. Более того, один из поваров, который еще является офицером с боевой подготовкой, пробует блюдо до того, как его будет есть российский президент.

Чем кормят Путина

По данным журналистов, рыбу и мясо российский президент любит "дикое", в частности, мясо убитых на охоте животных. Среди птиц выбирает цыплят, выращиваемых на небольших фермах. Однако на Родине не отказывается от просто изысканных блюд, например, в начале 2000-х среди яств в меню были шербет из облепихи с апельсином, угольная треска с пюре из зеленого горошка и т.д.

Меню президента РФ/Скриншот видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время одного из последних появлений на публике, Путин снова продемонстрировал странную обувь. Вероятно, она используется для увеличения роста.