Его просто не узнать: украинцы превратили старое двухэтажное здание в дом мечты (фото)

Владельцы не сказали, сколько потратили

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Украинцы приобрели двухэтажное здание в селе и полностью обновили его под себя. После ремонта дом кардинально изменился и получил современный, светлый вид.

Соответствующими фото украинка под ником bagamolova поделилась в Threads, показав дом до и после ремонта. На снимках видно, как изменился не только интерьер, но и внешний вид дома и территория вокруг него.

Вид дома со двора

На первых фотографиях дом выглядел совсем иначе. Снаружи до ремонта была видна старая территория с неровной дорожкой, деревьями и хозяйственными постройками вокруг. Сам дом выглядел довольно просто: светлые стены, темная крыша и старые окна. Внутри — много деревянных поверхностей, коричневые шкафы и полки, старая мебель, пестрые ковры и отделка, которая визуально делала помещение темнее. На лестнице были установлены декоративные металлические перила с узорами, а комнаты были заставлены вещами и мебелью.

После ремонта дом преобразился до неузнаваемости. Снаружи появился современный белый фасад с тёмной отделкой нижней части, деревянными элементами и большими окнами. Территорию перед домом благоустроили, а вместо старой дорожки сделали аккуратный подъезд и парковочное место.

Как выглядел дом для ремонта. Фото: Телеграф

Как изменился интерьер

В гостиной стоят светлые диваны, стены окрашены в нейтральные оттенки, а на полу оставили яркий красный ковер как акцент. Освещение стало современным, а лишнюю мебель и вещи убрали. Лестницы и коридоры также имеют минималистичную отделку в светлых тонах.

Дом после ремонта не узнать. Фото: Телеграф

Сколько стоил ремонт

При этом владелица не назвала точную стоимость ремонта. По ее словам, она даже боится подсчитывать, сколько в общем-то пришлось потратить на обновление дома.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинской семье стоило обустройство дома в селе — от скважины и септика до новой крыши.