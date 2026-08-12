Косово обиделось на Зеленского: почему визит президента в Сербию стал дипломатической драмой

Косово требует от Киева признания.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Со здания в центре столицы Косово, Приштины, сняли баннер с украинским флагом, который развивался там с начала полномасштабного российского вторжения. Причиной стало заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, в котором он подтвердил неизменность позиции Киева по статусу Косово.

Киев и дальше не признает его суверенитет, оставаясь приверженным принципам территориальной целостности Сербии и нормам международного права.

"Телеграф" рассказывает, что стоит за этим.

Чем продиктована позиция Киева?

Как объясняет нашему изданию Александр Левченко, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах, Украина не признает государственность Косово еще со времени провозглашения его независимости в 2008 году.

"Уже тогда Москва проводила активную сепаратистскую политику на Крымском полуострове, подстрекая часть пророссийски настроенного населения Крыма к шагам, которые могли бы привести к выходу полуострова из состава Украины.

Без российского военного вторжения это было просто невозможным, поэтому Киев решил заранее не признавать Косово в связи с угрозой использования этого прецедента в международном праве для провокационного требования Кремля по отделению Крыма и возвращению России вроде бы по желанию местного населения", — говорит он.

Александр Левченко. Фото Freedom

По словам дипломата, если Киев изменит свою позицию и признает независимость Косово, то это даст Кремлю дополнительные карты в аргументации, почему Крым и другие временно оккупированные украинские территории могут перейти в государственно-правовое пространство России.

Несмотря на отсутствие официального признания, власть и общество Косово с самого начала полномасштабного вторжения последовательно демонстрировали солидарность с украинским народом.

Приштина вошла в Контактную группу по обороне Украины в формате "Рамштайн" и передала украинским силам несколько пакетов военной помощи, которые включали минометные снаряды разного калибра, тактические автомобили, грузовики и бронетехнику. Используя собственный опыт преодоления последствий войны 1990-х годов, косовские специалисты регулярно проводили обучение и тренинги по разминированию для украинских саперов.

На дипломатическом уровне Косово присоединилось ко всем санкциям ЕС и США против России и Беларуси, поддержало Декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, а также отменило визы для украинцев и зарезервировало места для беженцев. Отдельным направлением стала программа помощи украинским медийщикам, благодаря которой десятки журналистов получили в Косово жилье, стипендии и возможность продолжать работу.

"Мы с сожалением воспринимаем заявления президента Зеленского в Белграде… С первого дня полномасштабной агрессии России Косово беспрекословно стоит на стороне Украины… Не менее важно помнить о четком различии: тогда как Косово ввело санкции против России, Сербия не присоединилась к санкциям ЕС", — отметил исполняющий обязанности.

Но по оценке Александра Левченко, заявление украинского лидера по поводу уважения к территориальной целостности Сербии полностью отвечало государственным интересам.

"Белград не признает российскую оккупацию Крыма и других временно оккупированных российскими войсками украинских территорий. У Украины и Сербии достаточно значительный взаимный товарооборот, который ежегодно превышает полмиллиарда долларов. Сербия обладает огромным военно-промышленным комплексом. Она производит огромное количество снарядов, мин, патронов. Иногда их получает Украина, которые закупают для неё в Сербии западные партнёры. Уже где-то на миллиард долларов.

Поэтому понятно, что Киев подтвердил свою приверженность территориальной целостности Сербии. И это логично. Это взвешенная политика, полностью отвечающая украинским национальным интересам", — сказал спикер.

Кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий добавляет "Телеграфу": вероятно, тема Косово была частью диалога Зеленского с Вучичем.

"У Сербии нет положительной оценки признания Косово. При этом даже оппозиционные силы, выступающие за европейскую интеграцию, понимают, что одно из требований на этом пути — согласиться с независимостью Косово. Но в соответствии с сербским законодательством это часть Сербии.

Для Вучича важно, чтобы политики, приезжающие в его страну, в частности из Украины, выступали на позициях сохранения их суверенитета", – рассказывает она.

Мария Гелетий. Фото Детектор медиа

Кто еще не признает Косово

На сегодняшний день Косово признало большинство стран ЕС, США и десятки других государств мира, однако значительное количество стран отказывается поддерживать его суверенитет по собственным причинам. К примеру, некоторые борются создать прецедент одностороннего отделения региона без согласия центрального правительства.

"Румыния и Словакия не признали независимость Косово, чтобы Венгрия не использовала это в качестве прецедента для требования независимости этнических венгров в Трансильвании и юго-западной Словакии, Испания — чтобы предотвратить осложнения в переговорах с басками и каталонцами, а Греция и Кипр — из-за политики непризнания турецкого территориального образования на Северном Кипре.

Украина поступает так, прежде всего, из-за желания в будущем вернуть в свое государственно-правовое пространство Крым и другие временно оккупированные украинские территории", — подчеркивает Александр Левченко.

"В международных отношениях все создает прецедент. Косово — это прецедент. Это действительно независимость вопреки международному праву.

Если, скажем, Испания признает этот прецедент, то Каталония, несколько лет назад пережившая достаточно серьезную ситуацию, когда пыталась отсоединиться от Испании, также может сослаться на него и провозгласить независимость", — говорит "Телеграфу" Мария Гелетий.

Россия не признает независимость Косово, поскольку считает его отделение от Сербии нарушением принципа территориальной целостности (иронически, не правда ли?). Опять же Владимир Путин неоднократно использовал Косово как аргумент в пользу российской позиции по Крыму и Донбассу, заявляя, что Запад сам создал "косовский прецедент", признав независимость края.

"Крымские власти опирались также на известный косовский прецедент — прецедент, который наши западные партнеры создали сами, так сказать, своими собственными руками, в ситуации, абсолютно аналогичной крымской, — признали отделение Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что никакого разрешения центральной власти не нужно.

Почему то, что разрешено албанцам в Косово (а мы относимся к ним с уважением), запрещено россиянам, украинцам и крымским татарам в Крыму. Снова возникает вопрос: почему?" — заявлял российский диктатор в 2014 году.

Эксперт Мария Гелетий напоминает о последнем перед полномасштабным вторжением визите тогдашнего канцлера Германии Олафа Шольца в Россию:

"Путин говорил о прецедентах Косово и Крыма, утверждая, что это аналогичные ситуации. Шольц пытался объяснить, что это несколько разные вещи. Но на самом деле на Западе также нет четкого осознания того, что они, наверное, не все сделали правильно и должны сформировать взвешенную позицию по этому поводу.

В конце концов возвращаться к этому вопросу мало кто стремится, ведь никто не хочет шевелить сложные страницы прошлого".

В апреле 2022 года Путин заявил: если Косово может провозгласить независимость, то почему этого не могут сделать так называемые "ДНР" и "ЛНР". При этом Косово постоянно выступало против таких сравнений.

Олаф Шольц и Владимир Путин в 2022 году. Фото росСМИ

Исторический фактор

Для сербов Косово является колыбелью средневековой государственности и православной традиции: в XII–XIV веках этот регион стал одним из ключевых политических, религиозных и культурных центров Сербского королевства, а впоследствии — Сербской империи, где до сих пор находятся такие выдающиеся святыни, как монастыри Дечаны, Грачаница и Печская патриархия.

Именно на этих землях в 1389 году произошла решающая битва на Косовом поле, в которой войско сербского князя Лазаря потерпело поражение от османской армии, превратив это событие в последующие века в центральный символ сербской жертвенности и национальной идентичности.

В течение нескольких столетий османского господства демографическая ситуация в регионе постепенно менялась: албанское население увеличивалось и играло все более заметную роль. Уже в XIX веке на фоне подъема сербского и албанского национальных движений между двумя общинами обострилось соперничество за политический и территориальный контроль над краем.

В результате Балканских войн 1912-1913 годов Косово вошло в состав Сербии, а после Первой мировой войны оказалось в пределах Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия), где подавляющее большинство населения уже составляли этнические албанцы.

После Второй мировой войны Косово вошло в состав восстановленной Югославии, возглавляемой Иосифом Брозом Тито. Важным переломом стал 1974 год, когда новая конституция страны значительно расширила автономию края. Косово получило собственные органы власти, парламент и правительство, а албанский язык получил широкое пространство для использования в образовании и государственном секторе. Практически уровень самоуправления Косово приблизился к возможностям субъектов федерации, хотя формально оно оставалось автономным краем в составе Сербии.

Впрочем, для многих косовских албанцев этого было мало: они добивались статуса полноценной республики, а затем и полной независимости.

Ситуация накалилась в конце 1980-х годов с приходом к власти в Сербии Слободана Милошевича. Построив политику на жестком националистическом курсе, он инициировал фактическую отмену автономии Косово в 1989 году. Это спровоцировало массовые протесты, в ответ на которые Белград ужесточил контроль над государственными учреждениями, СМИ и образованием. Албанцев массово увольняли с работы, а албаноязычное образование оказалась под давлением.

В ответ сообщество косовских албанцев сформировало параллельную общественную жизнь: делали неофициальные школы и университеты, действовали собственные медицинские и политические структуры. Во главе этого ненасильственного сопротивления стал Ибрагим Ругова, стремившийся к международному признанию права края на самоопределение.

Однако мирная стратегия постепенно теряла поддержку части населения. В середине 1990-х годов сформировалась Армия освобождения Косово, которая ставку делала на вооруженную борьбу. Обострение противостояния между косовскими албанцами и сербскими властями переросло в войну 1998–1999 годов, которая унесла жизни более 13 тысяч человек.

Армия освобождения Косово. Фото Укринформ

После провала дипломатических попыток урегулирования конфликта НАТО в марте 1999 года начало воздушную операцию против Союзной Республики Югославия. Через 78 дней бомбардировок сербские войска оставили край.

В июне 1999 года, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, Косово перешло под международное гражданское и военное управление KFOR — Международных сил по поддержке мира — под руководством НАТО. Эти силы размещены там и сегодня, и украинский контингент являлся частью миссии до 2022 года.

В 2008 году Косово односторонне провозгласило независимость. Сербия продолжает считать край своей провинцией, считая этот вопрос незавершенным. Вопрос Косово остается одним из самых чувствительных в современных Балканах.

Как объясняет посол Александр Левченко, согласно международному праву, Косово не должно быть признано международным сообществом.

"Циническая политика режима Милошевича относительно Косово и фактически создание условий для изгнания местных албанцев из своих земель и принуждение к вынужденной миграции в соседние Грецию, Албанию, Северную Македонию и Болгарию привели к изменению международной позиции.

Огромная гуманитарная катастрофа в связи с вынужденным выездом из Косово миллиона человек стала основанием, что местные албанцы по возвращении не хотели больше жить в составе Сербии. Это было названо специальным случаем в международном праве", — рассказывает он.

Мария Гелетий добавляет: если говорить о независимости Косово, то, хотя оно и ссылается на право народов на самоопределение, эта территория не совсем подпадает под такую формулировку.

"Как правило, чтобы какая-то территория могла провозгласить независимость, она не должна иметь другой родины. Но мы понимаем, что есть Албания — косовские албанцы, по идее, могли бы перебраться туда.

Так что фактически это было политическое решение, принятое после кровопролития и этнических чисток, которые устроил Милошевич", — добавляет спикер.

Дипломатическая дилемма

Нынешняя ситуация демонстрирует разрыв между геополитическими реалиями и эмоциональной солидарностью. С одной стороны, Украина, ведя изнурительную войну против захватчика, вынуждена бескомпромиссно отстаивать принцип нерушимости международно признанных границ. С другой стороны, Косово, самостоятельно прошедшее сквозь боль и испытание войны, искренне ищет солидарности и признание от государства, чья борьба за свободу так сильно перекликается с его собственной историей.