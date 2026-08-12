18-летний студент хвастался машиной за $100 тысяч: как его мать-проректор скрыла активы от НАПК

Каким имуществом владеет семья и что именно не указано в декларации

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Назар Лутковский – один из самых ярких винницких мажоров. Еще в 18 лет парень стал владельцем зеленого BMW M8 стоимостью около 100 тыс. долларов. Назар хвастался фотографией с элитным автомобилем в соцсетях. В то время его мать, проректор Винницкого национального аграрного университета (ВНАУ), не показывала в декларации ничего из имущества сына.

Сейчас Назару 20 лет, он стал студентом вуза, где работает его мать. А еще парень исчез из декларации проректора и обжился имуществом стоимостью сотни тысяч долларов.

О том, чем владеет семья Лутковской и кто проложил ей путь в политику, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

через два года после своего 18-летия Назар Лутковский стал владельцем автомобилей и недвижимости, общая стоимость которых значительно превышает $400 тыс.;

Назар Лутковский стал владельцем автомобилей и недвижимости, общая стоимость которых значительно превышает $400 тыс.; мать парня – Светлана Лутковская – входит в местную элиту. Она работает проректором ВНАУ, а еще именно ее в 2019-м Зеленский назвал своей представительницей в Винницкой области;

– Светлана Лутковская – входит в местную элиту. Она работает проректором ВНАУ, а еще именно ее в 2019-м Зеленский назвал своей представительницей в Винницкой области; в НАПК уже заявляли о том, что выявляли в декларации Лутковской нарушения на 8 млн грн. Тогда находили недвижимость самого проректора, а ее сын еще ничем не владел;

о том, что выявляли в декларации Лутковской нарушения на 8 млн грн. Тогда находили недвижимость самого проректора, а ее сын еще ничем не владел; за последние годы стремительно разбогатела и мать проректора, на нее оформили в том числе элитный кроссовер;

и мать проректора, на нее оформили в том числе элитный кроссовер; собеседники "Телеграфа" уверяют: Лутковская — член команды Калетника, который официально возглавляет ВНАУ. Благодаря 77-летнему ректору карьеру построила не только Лутковская.

20-летний Назар Лутковский, на первый взгляд, обычный студент. В 2023-м он окончил школу и стал студентом Винницкого аграрного университета – будущий юрист. Еще в 2024-м оценить состояние парня можно было благодаря декларации его матери – проректора Винницкого национального аграрного университета (ВНАУ) Светланы Лутковской. В 2024-м у Назара, согласно декларации матери, не было ни авто, ни недвижимости, ни доходов, что вполне нормально для 18-летнего студента.

Хронология "успеха" Назара Лутковского. Инфографика "Телеграфа"

Однако после 18-летия сына Светлана Лутковская перестала указывать его в декларации. И "неожиданно" Назар стремительно разбогател. По информации "Телеграфа", сейчас на парня оформлены:

зеленый BMW M8 2021 года (рыночная цена может быть на уровне 100 тыс. долларов);

(рыночная цена может быть на уровне 100 тыс. долларов); черный BMW X5 2021 года (может стоить около 50 тыс. долларов);

(может стоить около 50 тыс. долларов); мотоцикл Ducati Streetfighter V4 S 2024 года (может стоить около 28 тыс. долларов).

А уже в марте 2026-го Назару подарили 100-метровую квартиру в киевском ЖК "Златоустовский" и паркоместо там же. Рыночная стоимость такой недвижимости может составлять 250 тыс. долларов, в зависимости от состояния квартиры. Кроме того, в конце 2025 года на парня также оформили шесть земельных участков в Винницкой области.

Мотоцикл Ducati Streetfighter V4 S 2024 года (цена около 28 тыс. долларов)

Зеленый BMW M8 2021 стоимостью на уровне 100 тыс. долларов

Фотографии с зеленым авто рыночной стоимостью почти 100 тыс. долларов парень публиковал еще в 2024-м, когда ему было 18 лет. При этом его мать за тот год указывала сына в декларации, поэтому обязана была указать и автомобиль. Но не сделала этого.

Влиятельная мама стремительно построила карьеру

Отсутствие автомобиля сына в документах для НАПК – это далеко не первое нарушение у проректора. НАПК в 2025-м обнаружило у нее недостоверные сведения в декларации за 2023-й на 8 млн грн. В частности, в декларации она не указала 107-метровую квартиру в Виннице (дом еще строится), не указала новый автомобиль Haval H6 2022 г. в. (сейчас машина на Светлану не оформлена).

Женщина объяснила НАПК, что заключила 13 договоров займа на сумму от 100 до 130 тыс. грн с физическими лицами и за эти деньги и купила машину. При этом сумма каждого займа была меньше пороговой, поэтому изменения в декларацию она не вносила (очень удобно). НАПК проверило доходы заимодавцев. Оказалось, что некоторые из них за последние 24 года официально заработали всего 117 тыс. грн, а в долг проректору дали 110 тыс. грн.

Заимодавцы Светланы Лутковской. Скриншот

При этом заимодавцы Лутковской объяснения в НАПК отправляли в одинаковых конвертах, которые подписаны одним почерком, в один день.

Вопросы к проректору возникли и относительно пополнения ее банковской карты. Например, в июне 2023-го она наличными внесла на один из своих счетов 295 тыс. грн, в августе – 285 тыс. грн, в сентябре – 190,5 тыс. грн, а в октябре – почти 500 тыс. грн. Счет в другом банке она регулярно пополняла в евро: например, в августе 2023 года положила 2 тыс. евро, а в октябре – 3,5 тыс. евро. А когда ее спросили, откуда деньги, Светлана заявила, что получила их от умершего отца.

Официально таких денег у отца не могло быть. Михаил Васильевич с 1998-го и до момента смерти (февраль 2023-го) получил всего 404 тыс. грн (210,8 тыс. грн зарплаты тракториста и 193,2 тыс. грн пенсии). Уже после выхода на пенсию пожилой мужчина работал сторожем.

Светлана Лутковская – не простой проректор. В 2019 году, когда она работала директором библиотеки Винницкого аграрного университета, ее назначили куратором команды Зеленского в Винницкой области. "Именно она будет координировать работу своей области", — говорилось в заявлении штаба.

Светлана Лутковская в 2019 году была назначена кураторкой от "Зе!Команды" в Винницкой области. Скриншот ФБ-страницы

На момент назначения куратором Лутковская работала на нескольких работах, зарабатывала в сумме около 20 тыс. грн в месяц до налогообложения, а ее (уже бывший) муж-медик – 1,4 тыс. грн в месяц.

После назначения "куратором" Лутковская не только построила карьеру в университете и разжилась состоянием, которое пыталась скрыть от НАПК. Резко разбогател и ее юный сын, и ее мать. 69-летняя Мария Поляк в конце 2023-го купила себе новенький люксовый кроссовер Mercedes-Benz GLC-Class 220D 2023 г. в. Такой автомобиль в салоне стоил от 60 тысяч евро. В том же 2023-м на пенсионерку зарегистрировали ФОП и оформили ООО "Всесвит-Агро". Раньше никаким бизнесом мать Лутковской не владела.

По информации "Телеграфа", назначением куратором от "Слуги народа" Лутковская обязана бывшему нардепу-регионалу и действующему ректору ВНАУ Григорию Калетнику. Его сын Игорь Калетник – экс-глава Государственной таможенной службы при Януковиче, был первым вице-спикером Верховной Рады во время принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года. Семья Калетников до сих пор имеет значительное влияние, в том числе на кадровые решения не только в Винницкой области.

Светлана Лутковская (в красном платье) и Григорий Калетник. Фото: Facebook Светланы Лутковской

Лутковская не скрывает, что работает в команде Калетника. На своей странице в Facebook она активно делится фотографиями рядом с начальником с совместных мероприятий, а также хвалит его за "дальновидность решений".

Скриншот Facebook-страницы Светланы Лутковской

"Дальновидность решений ректора Винницкого национального аграрного университета Григория Калетника и способность коллектива к трансформациям в условиях войны и евроинтеграционных процессов дают возможность ВНАУ претворять в жизнь практические решения, важные для аграрного сектора экономики государства", — написала проректор.

История Светланы Лутковской – это яркая иллюстрация того, как в украинских реалиях связи с влиятельными кланами, должность в государственном университете и политический статус куратора могут превратиться в мощный финансовый трамплин. За несколько лет семья скромного педагога разжилась активами, объяснить происхождение которых официальными доходами сложно.

Но наиболее показательным в этой истории является использование классических схем уклонения от контроля НАПК. Займы от людей с нулевыми доходами в одинаковых конвертах, сотни тысяч "наследства" от отца-сторожа, элитное авто и бизнес на пожилой матери, а главное – исчезновение 20-летнего сына из декларации должностного лица сразу после того, как он стал владельцем автомобилей и недвижимости на сотни тысяч долларов.

Остается вопрос: сколько еще подобных "успешных студентов" и "пенсионеров-бизнесменов" прячется за спинами региональных элит? И заинтересуются ли правоохранители этими активами до того, как они окончательно превратятся в очередную частную империю под крышей государственного вуза.

Подробнее о теневых империях семьи Калетников, их влиянии на регион и о том, на чем действительно зарабатывают хозяева аграрного университета, читайте в следующих расследованиях "Телеграфа". Продолжение следует…