Стипендии для студентов резко возрастут: кто сможет получить 20 тысяч гривен уже с 1 сентября
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Размер выплаты будет зависеть от успеваемости, специальности и особых достижений
Стипендии студентов в Украине вырастут вдвое с 1 сентября. В частности, минимальная стипендия для студентов вузов достигнет 4000 грн.
Об этом сообщила глава подкомитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова в эфире национального телемарафона "Единые новости". По ее словам, возрастут все виды стипендий.
Стипендии для студентов с 1 сентября:
- стипендия Президента Украины — 20 000 грн в месяц;
- стипендия Верховной Рады Украины — 8 800 грн;
- стипендия Кабинета Министров Украины — 8 000 грн;
- минимальная академическая стипендия – 4 000 грн;
- повышенная академическая (за особые успехи) – 5 820 грн;
- стипендия по отраслевому принципу – 5 100 грн;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – 7 420 грн.
"Для учащихся колледжей тоже стипендия повышается в 2 раза", — говорит Борзова. Отметим, что Министерство финансов сообщало, что студентам коллежей минимальная академическая стипендия с 1 сентября будет 3 030 грн, повышена за успехи в учебе — 4 394, отраслевая обычная и повышена 3 860 и 5 618 грн соответственно.
Также для колледжей есть и специальные стипендии от Президента Украины – будет составлять 15 200 грн и Верховной Рады – 6 640 грн.
За что выплачивают каждую стипендию
- Минимальная академическая стипендия выплачивается студентам дневной формы обучения (государственный бюджет), которые по результатам сессии не имеют академической задолженности и входят в рейтинг успеваемости, определенный учебным заведением.
- Повышенная академическая назначается студентам, которые по итогам сессии имеют самые высокие показатели в рейтинге успеваемости и оценки "отлично" по всем предметам.
- Отраслевая стипендия назначаетсястудентам, обучающимся по дефицитным или приоритетным для государства специальностям (например, отдельные инженерные, педагогические, естественные или технологические направления), при высоких результатах в обучении.
- Президентская стипендия назначается лучшимстудентам за особые достижения в учебе и научных исследованиях по решению ученых советов. Также право на такую поддержку имеют первокурсники, которые составили НМТ по каждому предмету на 185 баллов, или призеры международных и всеукраинских ученических олимпиад.
Особенности обучения и поступления в 2026 году в вузы
Для абитуриентов, которые до 1 октября 2025 года проживали на временно оккупированных или прифронтовых территориях, действуют упрощенные условия поступления — по результатам собеседования или вступительных экзаменов, без сдачи НМТ. Сделать это можно через образовательные центры — список контактов. Также для этой категории предусмотрена отдельная квота на обучение за государственные средства, льготное проживание в общежитиях и возможность получить одноразовую помощь 50 тысяч грн от ООН и ЮНИСЕФ. Детали получения выплаты сообщают в образовательном центре.
Грантовые программы для молодежи
Если абитуриент сдал НМТ, но не прошел на бюджет на выбранную специальность, он может претендовать на грант на обучение. Можно получить:
- от 17 000 грн в год – за результат от 150 баллов по двум предметам НМТ
- от 25 000 грн в год – за результат от 170 баллов.
Гранты покрывают только часть стоимости контракта. "Для молодежи, поступающей на высшее образование в прифронтовых областях, эта сумма гранта автоматически растет на 50%", — сообщала Борзова.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине из-за сложностей проведения НМТ уже звучат предложения снизить проходной балл. Пока он составляет 150.