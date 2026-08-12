Укр

Стипендии для студентов резко возрастут: кто сможет получить 20 тысяч гривен уже с 1 сентября

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Повышение стипендий в Украине Новость обновлена 12 августа 2026, 12:31
Повышение стипендий в Украине. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Размер выплаты будет зависеть от успеваемости, специальности и особых достижений

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Стипендии студентов в Украине вырастут вдвое с 1 сентября. В частности, минимальная стипендия для студентов вузов достигнет 4000 грн.

Об этом сообщила глава подкомитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова в эфире национального телемарафона "Единые новости". По ее словам, возрастут все виды стипендий.

Стипендии для студентов с 1 сентября:

  • стипендия Президента Украины — 20 000 грн в месяц;
  • стипендия Верховной Рады Украины — 8 800 грн;
  • стипендия Кабинета Министров Украины — 8 000 грн;
  • минимальная академическая стипендия – 4 000 грн;
  • повышенная академическая (за особые успехи) – 5 820 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу – 5 100 грн;
  • стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – 7 420 грн.

"Для учащихся колледжей тоже стипендия повышается в 2 раза", — говорит Борзова. Отметим, что Министерство финансов сообщало, что студентам коллежей минимальная академическая стипендия с 1 сентября будет 3 030 грн, повышена за успехи в учебе — 4 394, отраслевая обычная и повышена 3 860 и 5 618 грн соответственно.

Стипендии в Украине
Стипендии в Украине с 1 сентября/ "Телеграф"

Также для колледжей есть и специальные стипендии от Президента Украины – будет составлять 15 200 грн и Верховной Рады – 6 640 грн.

За что выплачивают каждую стипендию

  • Минимальная академическая стипендия выплачивается студентам дневной формы обучения (государственный бюджет), которые по результатам сессии не имеют академической задолженности и входят в рейтинг успеваемости, определенный учебным заведением.
  • Повышенная академическая назначается студентам, которые по итогам сессии имеют самые высокие показатели в рейтинге успеваемости и оценки "отлично" по всем предметам.
  • Отраслевая стипендия назначаетсястудентам, обучающимся по дефицитным или приоритетным для государства специальностям (например, отдельные инженерные, педагогические, естественные или технологические направления), при высоких результатах в обучении.
  • Президентская стипендия назначается лучшимстудентам за особые достижения в учебе и научных исследованиях по решению ученых советов. Также право на такую поддержку имеют первокурсники, которые составили НМТ по каждому предмету на 185 баллов, или призеры международных и всеукраинских ученических олимпиад.

Особенности обучения и поступления в 2026 году в вузы

Для абитуриентов, которые до 1 октября 2025 года проживали на временно оккупированных или прифронтовых территориях, действуют упрощенные условия поступления — по результатам собеседования или вступительных экзаменов, без сдачи НМТ. Сделать это можно через образовательные центры — список контактов. Также для этой категории предусмотрена отдельная квота на обучение за государственные средства, льготное проживание в общежитиях и возможность получить одноразовую помощь 50 тысяч грн от ООН и ЮНИСЕФ. Детали получения выплаты сообщают в образовательном центре.

Грантовые программы для молодежи

Если абитуриент сдал НМТ, но не прошел на бюджет на выбранную специальность, он может претендовать на грант на обучение. Можно получить:

  • от 17 000 грн в год – за результат от 150 баллов по двум предметам НМТ
  • от 25 000 грн в год – за результат от 170 баллов.

Гранты покрывают только часть стоимости контракта. "Для молодежи, поступающей на высшее образование в прифронтовых областях, эта сумма гранта автоматически растет на 50%", — сообщала Борзова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине из-за сложностей проведения НМТ уже звучат предложения снизить проходной балл. Пока он составляет 150.

Теги:
#Стипендия #Сентябрь #Учеба #Вступление #Ирина Борзова