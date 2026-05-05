Даже молодежь выезжает оттуда: украинка назвала минусы жизни в Ирландии (видео)

Марина Бондаренко
Страна красивая, но имеет свои особенности. Фото Коллаж "Телеграфа"

Реальность жизни отличается от ожиданий

Жизнь в Ирландии часто кажется привлекательной, однако не все, кто туда переезжает, остаются довольны. Украинка в соцсетях поделилась своим опытом и назвала причины, которые, по ее словам, заставляют многих молодых людей задумываться об отъезде.

Украинка под ником "tetiana.olkhovikova" в TikTok поделилась перечнем минусов жизни в этой стране.

Первым фактором она называет погоду. По ее словам, сначала к ней можно привыкнуть, однако со временем отсутствие солнца и постоянные дожди начинают влиять на самочувствие, а редкие солнечные дни воспринимаются как радостное событие.

Второй аспект – особенности страны. Она отмечает, что Ирландия является небольшой и достаточно консервативной, а культурные различия с местными жителями ощутимы, хотя сама страна остается очень красивой.

Третьим минусом названо жилье. По ее словам, рынок аренды испытывает серьезные проблемы: за стоимость, соизмеримую с другими городами мира, часто предлагают жилье не лучшего состояния и далеко от центра, а арендаторов могут выбирать среди многих кандидатов.

Также она отмечает консервативность ирландского общества поэтому, по ее мнению, даже некоторые районы Дублина могут казаться устаревшими, а сфера услуг ориентирована преимущественно на местные привычки.

Отдельно идет речь о досуге: самым распространенным развлечением, по ее словам, является посещение пабов с употреблением алкоголя, что часто может заканчиваться чрезмерным потреблением.

Среди других моментов она упоминает похожий вид многих городов и сел, бедную по вкусу местную кухню даже в заведениях, а также случаи агрессивного поведения со стороны подростков, которые, по ее словам, могут создавать дискомфорт и не нести последствий.

