Навіть молодь звідти виїзджає: українка назвала мінуси життя в Ірландії (відео)

Реальність життя відрізняється від очікувань

Життя в Ірландії часто здається привабливим, однак не всі, хто туди переїжджає, залишаються задоволеними. Українка у соцмережах поділилася власним досвідом і назвала причини, які, за її словами, змушують багатьох молодих людей замислюватися про від’їзд.

Українка під ніком "tetiana.olkhovikova" у TikTok поділилася переліком мінусів життя в цій країні.

Першим фактором вона називає погоду. За її словами, спочатку до неї можна звикнути, однак з часом відсутність сонця та постійні дощі починають впливати на самопочуття, а рідкісні сонячні дні сприймаються як радісна подія.

Другий аспект — особливості країни. Вона зазначає, що Ірландія є невеликою та досить консервативною, а культурні відмінності з місцевими жителями відчутні, хоча сама країна при цьому залишається дуже красивою.

Третім мінусом названо житло. За її словами, ринок оренди має серйозні проблеми: за вартість, співмірну з іншими містами світу, часто пропонують житло не найкращого стану та далеко від центру, а орендарів можуть обирати серед багатьох кандидатів.

Також вона зазначає консервативність ірландського суспільства, через що, на її думку, навіть деякі райони Дубліна можуть здаватися застарілими, а сфера послуг орієнтована переважно на місцеві звички.

Окремо йдеться про дозвілля: найпоширенішою розвагою, за її словами, є відвідування пабів із вживанням алкоголю, що часто може закінчуватися надмірним споживанням.

Серед інших моментів вона згадує схожий вигляд багатьох міст і сіл, бідну на смак місцеву кухню навіть у закладах, а також випадки агресивної поведінки з боку підлітків, які, за її словами, можуть створювати дискомфорт і не нести відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що харків'янка поділилася правдою про життя в Німеччині. Вона зазначила, що в цій країні ти завжди будеш в чомусь винен.