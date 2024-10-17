Повалий публично поддержала убийства украинцев и наговорила бреда о земляках

Певица назвала своих родственников из Украины "одурманенными людьми"

Известная певица Таисия Повалий предала нашу страну и продолжает распространять российскую пропаганду, несмотря на то, что война застала ее мать в Киевской области. Артистка, в отличие от многих других знаменитостей, решила не молчать о своей позиции, она всячески выхваляет путинский режим.

Таисия Повалий дала комментарий российским СМИ, заявив, что необходимо поддерживать российских военнослужащих, которые сейчас находятся на фронте в Украине.

По словам артистки, сейчас надо жить и радоваться жизни, а этой радостью делиться с оккупантами, которые идут убивать украинцев. Тем, кто не может помочь материально, Повалий призвала поддерживать бойцов морально. Артистка цинично заявила, что "душой и сердцем с военными, которые ее защищают".

Более того, она высказалась о родственниках из Украины, назвав их "одурманенными людьми". Повалий понадеялась, что скоро сможет воссоединиться с ними и снова сидеть вместе за одним столом.

Отметим, что Таисия Повалий перед началом полномасштабной войны была в Киеве, но уехала и больше не вернулась. Она стала восхвалять президента Путина и делала абсурдные заявления касательно нашей страны. В прошлом году она получила российский паспорт.

"Телеграф" писал ранее, что украинский певец Андрей Данилко, выступающий под образом Верки Сердючки, откровенно рассказал, что думает об предательнице Таисии Повалий. По его словам, они хорошо общались до войны, и он не понимает, о каком "освобождении" сейчас говорит певица.