Минус пропагандисты: трое российских журналистов погибли под обстрелом (фото)

Журналисты из России попали под обстрелы в Луганской области. Кто погиб и что известно?

В Луганской области погибли трое российских журналистов – оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Информацию об их гибели подтвердили сами телеканалы.

Как сообщил Следственный комитет РФ, событие произошла в населенном пункте Михайловка на территории временно оккупированной Луганщины. Журналисты якобы передвигались в гражданском автомобиле, по которому, как заявляет российская сторона, "был нанесен удар двумя ракетами HIMARS".

Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов

Военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак

Водитель съемочной группы Александр Сиркели

Кроме того, еще один представитель российских СМИ пострадал в тот же день в Курской области. Корреспондент агентства ТАСС, Михаил Скуратов, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени в Суджанском районе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Ранее "Телеграф" писал о том, что идет много дискуссий, кто и как будет мониторить выполнение всеобъемлющего прекращения огня, если такое будет достигнуто между Украиной и РФ. Один из возможных вариантов, который озвучивали отдельные европейские лидеры — делегирование такой функции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ, как это уже было во время войны на Востоке Украины.