Минус пропагандисты: трое российских журналистов погибли под обстрелом (фото)
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Журналисты из России попали под обстрелы в Луганской области. Кто погиб и что известно?
В Луганской области погибли трое российских журналистов – оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Информацию об их гибели подтвердили сами телеканалы.
Как сообщил Следственный комитет РФ, событие произошла в населенном пункте Михайловка на территории временно оккупированной Луганщины. Журналисты якобы передвигались в гражданском автомобиле, по которому, как заявляет российская сторона, "был нанесен удар двумя ракетами HIMARS".
Кроме того, еще один представитель российских СМИ пострадал в тот же день в Курской области. Корреспондент агентства ТАСС, Михаил Скуратов, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени в Суджанском районе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее "Телеграф" писал о том, что идет много дискуссий, кто и как будет мониторить выполнение всеобъемлющего прекращения огня, если такое будет достигнуто между Украиной и РФ. Один из возможных вариантов, который озвучивали отдельные европейские лидеры — делегирование такой функции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ, как это уже было во время войны на Востоке Украины.